Schwimmer holen Staffelpokal

Lampertheim.Am ersten Septemberwochenende stand in Viernheim der zwölfte Sprint- und siebte Mehrkampfwettbewerb für die Schwimmer aus Lampertheim auf dem Programm. Nach der Schließung des Lampertheimer Hallenbades war dies der erste Wettkampf wieder auf einer 25-Meter-Bahn, was zur Folge hatte, dass die Kondition für die Streckenlänge zwar gegeben war, aber manche Wenden – wie zum Beispiel Rückenwenden – wegen fehlender Markierung schwer zu trainieren waren. Dennoch meisterten die Schwimmer wieder ihre zahlreichen Starts durch das gezielte Training von Uschi Bischer mit Bravour und wurden mit Medaillen und Pokalen belohnt.

Über Einzelstrecken waren am Start Nicolas Greulich (Jg. 09 – 50 Meter Freistil, Brust), Michelle Steinhauer (Jg. 09 – 2. über 100 Meter Freistil, Brust) und Kira-Patricia Scholz (Jg. 02 – 1. über 400 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling).

Im Sprintwettkampf, bei dem alle vier 50-Meter-Strecken geschwommen werden mussten, belegte in der Wertung der Jahrgänge 2009 bis 2006, bei den Herren Philipp Uebach (Jg. 08) mit 552 Punkten Platz fünf und Jayden Bololoi (Jg. 07) mit 496 Punkten – durch einen Frühstart auf einer Strecke – nur Platz sieben. Bei den Damen dieser Jahrgangsgruppe belegte Henrike Stöckinger (Jg. 06) mit 1036 Punkten den dritten Platz, Julie Brenner (Jg. 07) mit 985 Platz vier und Alejna Durna (Jg. 07) mit 880 Punkten Platz fünf.

Damen stehen Herren nicht nach

In der Wertungsgruppe 2005 bis 2002 belegte bei den Herren Tim Uebach (Jg. 04) mit 1358 Punkten Platz eins, Lukas Jesussek (Jg. 04) mit 1175 Punkten Platz zwei und Maximilian Röhrborn (Jg. 02) mit 1115 Punkten Platz vier. Die Damen wollten den Herren nicht nachstehen und erkämpften sich ebenfalls vordere Platzierungen, so Maria Mörstedt (Jg. 04) mit 1334 Punkten Platz eins, Hannah Mörstedt (Jg. 04) mit 1264 Punkten Platz drei, Rosa Bretschneider (Jg. 03) mit 1130 Punkten Platz fünf und Leyla Durna (Jg. 04) mit 766 Punkten Platz sechs. Benjamin Medert (Jg. 97) konnte die Wertungsgruppe 2001 und älter mit 1264 Punkten für sich gewinnen.

Der Mehrkampfwettbewerb wurde über beide Tage verteilt geschwommen. Vom Samstag ging die beste 50- und 100-Meter-Strecke in die Wertung ein und am Sonntag mussten dann noch 400 Meter Freistil, 200 Meter Brust oder Schmetterling und 200 Meter Rücken oder Freistil geschwommen werden. Auch hier wurde ein schneller Kampf um einen der Siegerpokale geführt. In der Wertung 2009 - 2006 konnte Julie Brenner mit 1398 Punkten und Jayden Bololoi mit 1011 Punkten Platz eins belegen, sowie Philipp Uebach Platz zwei mit 923 Punkten.

In der Gruppe 2005 - 2002 konnten Maria Mörstedt mit 1719 Punkten und Tim Uebach mit 1828 Punkten den Doppelsieg einschwimmen. Auf Platz drei folgte Hannah Mörstedt mit 1544 Punkten, sowie Charlize Bololoi (Jg. 04) auf Platz vier mit 1447 Punkten. Auch Benjamin Medert konnte einen Erfolg verbuchen und seinen Sieg verdoppeln mit 1481 Punkten.

Sieg vor Viernheim

Und damit nicht genug, so konnte die SG Neptun Lampertheim auch noch den großen Staffelpokal mit nach Hause nehmen. Hier musste jeweils eine Viermal-Meter-Schmetterling- und Viermal-50-Meter-Bruststaffel von den Herren (Maximilian, Lukas, Tim und Benjamin) und von den Damen (Maria, Hannah, Rosa und Henrike) in gleicher Besetzung geschwommen werden. In der Addition aller vier Staffeln gewann die SG Neptun in einer Zeit von 9:58,32 vor Viernheim in 10:06,30 und der TSG Darmstadt in 10:15,63. red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.09.2019