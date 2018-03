Anzeige

Es starteten Malvine Barchfeld (02), Charlize (04) und Jayden Bololoi (07 – 1. Platz in 100B), Julie (07 – 1. Platz in 100F und R, 3. Platz in 100L) und Payton Brenner (09 – 1. Platz in 50R und F), Leyla (04) und Alejna Durna (07), Hannah (04 – 3. Platz in 100R, L und 200L) und Maria Mörstedt (04 – 1. Platz in 100F, S, 2. Platz in 100R, L und 3. Platz in 100B), Annika Staatsmann (03 – 1. Platz in 100B, L und 200L), Henrike Stöckinger (06 – 1. Platz in 100B und 3. Platz in 100F, L), Tim (04 – 1. Platz in 100B, S, L und 2. Platz in 200L) und Philipp Uebach (08 – 1. Platz in 50R, 2. Platz in 50F und 100R, F), Tarja Weisensee (04) sowie Katharina Zanlonghi (05).

Unterstützung der Eltern

Mit 15 Goldmedaillen, sieben Silbermedaillen und sieben Bronzemedaillen sowie einem vierten Platz in der Vier-mal-100-Meter-Lagenstaffel (mit Hannah, Henrike, Annika und Tarja) konnte das Schwimmfest als Bestätigung für gutes Training vorgezeigt werden. Ein Dank gilt den Eltern, die momentan regelmäßig als Kampfrichter zur Verfügung stehen, damit alle Schwimmer bei den Wettkämpfen starten dürfen.

Nun ist das Augenmerk auf die hessischen Meisterschaften in Dillenburg Mitte April gerichtet, zu denen sich sechs Schwimmer der SGNL durch ihre Wettkampfzeiten qualifiziert haben. red

