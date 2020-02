Schwimmer sichern sich Medaillen

Lampertheim.In Brühl fand das 19. Internationale Masters-Schwimmfest statt. 25 Vereine aus sieben Schwimmverbänden haben ihre Leistungen unter Beweis gestellt. Darunter drei Mastersschwimmer der SG Neptun Lampertheim: Miro Hunek (Altersklasse 60), Sebastian Schneibel (Altersklasse 35) und Benjamin Medert (Altersklasse 20). Miro Hunek, als ältester Teilnehmer der Lampertheimer Schwimmer, startete über vier Disziplinen, ließ über alle Distanzen die Konkurrenz hinter sich und landete jeweils auf Platz eins: 50-Meter-Rücken (0:39,20 Sekunden), 50-Meter-Schmetterling (0:36,87 Sekunden), 100-Meter-Lagen (1:26,43 Minuten) und 100-Meter-Rücken (1:29,18 Minuten). In der Mehrkampfwertung konnte sich Miro über eine Silbermedaille freuen.

Benjamin Medert, der jüngste Neptunschwimmer, startete sogar fünfmal und konnte sich dreimal über Platz eins sowie zweimal über Platz zwei freuen: 100-Meter-Brust (1:22,61 Minuten, zweiter Platz), 50-Meter-Schmetterling (0:32,03 Minuten, zweiter Platz), 100-Meter-Lagen (1:13,90 Minuten, erster Platz), 50-Meter-Freistil (0:28,26 Sekunden, erster Platz) und 50-Meter-Brust (0:36,40 Sekunden, erster Platz). In der Mehrkampfwertung kam er, genauso wie sein Vereinskollege Miro Hunek, auf Platz zwei. Anders Sebastian Schneibel. Er hatte erheblich mehr Konkurrenz, die ihm eine gute Platzierung streitig machten. Dennoch konnte er sich über 200-Meter-Freistil (2:34,40 Minuten) und 50-Meter-Freistil (0:30,62 Sekunden) die Bronzemedaille erschwimmen. Über die 100-Meter-Lagen (1:20,16 Minuten) schrammte er knapp an Platz drei vorbei und landete auf dem vierten Platz. Dennoch konnte er mit seinen Zeiten überaus zufrieden sein. In der Mehrkampfwertung kam er auf Platz sieben.

In der Mannschaftswertung der Herren sicherten sich die drei Neptuner Platz vier von 22, eine Leistung die zeigt, dass Schwimmen auch im Mastersbereich von Erfolgen geprägt ist. red

