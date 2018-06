Anzeige

Im anspruchsvollen Mehrkampf, für den die beste Punktzahl aus 50 und 100 Metern, zwei 200 und eine 400 Meter Strecke gewertet wurden, gingen sechs Schwimmer an den Start. Hierbei belegte in der Jahrgangswertung 2008 bis 2005 Katharina Zanlonghi Platz vier, Julie Brenner Platz fünf, in der Jahrgangswertung 2004 bis 2001 Tanja Mörstedt Platz drei, Maria Mörstedt Platz vier, Tim Uebach Platz sechs und bei den Älteren Benjamin Medert Platz zwei.

Außerhalb dieser Gesamtwertungen starteten außerdem Michelle Steinhauer (Jahrgang 2009), Anna Bauer (Jahrgang 2008), Amina El Khayri (Jahrgang 2007), Mörstedt Hannah (Jahrgang 2004), Annika Staatsmann (Jahrgang 2003), Kira-Patrizia Scholz (Jahrgang 20 02), Philipp Uebach (Jahrgang 2008), Kerim Karakoc (Jahrgang 2007), Lukas (Jahrgang 2007) und Janik Neuwirth (Jahrgang 2005).

Ein besonderer Applaus gilt hierbei den Schwimmern, die in Viernheim ihren ersten Wettkampf absolviert haben.

Schwimmer bei etabliertem Lauf

Dass die Schwimmer jedoch nicht nur schwimmen können, haben sie bereits in den wöchentlichen Lauftreffs, die jeden Samstag im Lampertheimer Wald stattfinden, gezeigt. Doch nun stand auch ein Wettkampf am Land für die Sportler auf dem Programm: Der in Lampertheim etablierte „Spargellauf“.Insgesamt sechs Schwimmer haben hier ihr Talent auf der fünf Kilometer langen Strecke bewiesen. Philipp Scholz konnte sich in seiner Altersklasse den 18. Platz sichern, Artjom Karich den zwölften, Kira-Patrizia Scholz den achten, Benjamin Medert den sechsten, Philipp Uebach den fünften und Hannah Mörstedt den vierten Platz.

Außerdem stellte die SG Neptun Lampertheim eine Halbmarathonstaffel, bei der vier Schwimmerinnen gemeinsam 21 Kilometer gelaufen sind. Dank großer Willenskraft und einem Vorsprung von über 16 Minuten, heißen die vier glücklichen Siegerinnen aller Damenmannschaften Annika Staatsmann und Tanja, Maria und Christel Mörstedt. red

