Schwimmer zeigen große Leistungssteigerungen

Die Schwimmer können zufrieden in die Winterpause gehen. © SG Neptun

Lampertheim.Die meisten Schwimmer des SG Neptun konnten an ihrem letzten Wettkampf im Jahr, dem Nikolausschwimmen in Landau, noch einmal beweisen, wie sehr sie sich in der Zwischenzeit entwickelt haben. So wie im Jahrgang 2009 Nicolas Greulich (über 50-Meter-Brust und Freistil), im Jahrgang 2007 Julie Brenner (Erste über 50-Meter-Rücken 0:38,19, -Freistil 0:33,17, 100-Meter-Lagen 1:27,10, -Rücken 1:22,74 und -Freistil 1:14,87 sowie 200-Meter-Lagen 3:15,96) und Jayden Bololoi (erster Platz über 50-Meter-Brust 0:41,88, -Schmetterling 0:39,27, 100-Meter-Lagen 1:23,15 und -Brust 1:30,20), im Jahrgang 2005 Philipp Scholz (Erster über 100 -Meter-Schmetterling 2:01,64 und Zweiter über 50-Meter-Rücken).

Ebenso erfolgreich waren im Jahrgang 2004 Charlize Bololoi (Erste über 50- und 100-Meter-Brust 0:40,93/1:30,38, Dritte über 100-Meter-Lagen, -Freistil und 200-Meter- Lagen), Hannah Mörstedt (Erste über 100-Meter-Lagen 1:19,44 sowie -Rücken 1:18,05, Zweite über 50-Meter-Rücken und -Freistil, 100-Meter-Freistil und 200-Meter-Lagen) und Maria Mörstedt (Erste über 50-Meter-Freistil 0:31,11, -Rücken 0:35,69, -Schmetterling 0:37,21 sowie 100-Meter-Freistil 1:09,56, 200-Meter-Lagen 2:57,08, Zweite über 100-Meter-Lagen und -Rücken) sowie im Jahrgang 2002 Kira-Patricia Scholz (Erster Platz über 50-Meter-Freistil in 0:34,34, -Rücken in 0:42,18 und Schmetterling 0:38,08 sowie 100-Meter-Freistil in 1:18,55, -Rücken in 1:33,56 und -Schmetterling im 1:28,07).

Somit geht ein langes Wettkampfjahr zu Ende. Die Lampertheimer Schwimmgemeinschaft hofft nun auf eine baldige Öffnung des heimischen Hallenbads. red

