Sechs Mannschaften spielen um Punkte

Hofheim.Sechs Mannschaften des Hofheimer Tennisclubs spielen am Wochenende um Punkte. Im Mittelpunkt steht am Samstag, 22. August, 14 Uhr, das Spitzenspiel der Herren 50 in der Bezirksliga A beim TC Groß-Rohrheim. Den Auftakt machen am Samstag, 9 Uhr, die Junioren der Altersklasse U18 mit dem Heimspiel gegen die MSG Alsbach/Hähnlein 2. Um 14 Uhr treten die noch sieglosen Junioren U12 in Viernheim an, die Damen 40 als Favorit gegen den Mörlenbacher TC. Am Sonntag, 23. August, erwarten die Herren in der Bezirksliga A den TC Rüsselsheim 2, während die Herren 30 trotz des Heimvorteils gegen den TC Einhausen krasser Außenseiter sind. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020