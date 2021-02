Sechs weitere Todesfälle

Kreis Bergstraße.In Lampertheim haben sich am Montag und am Dienstag insgesamt 32 Menschen neu mit dem Virus infiziert. In Viernheim waren es an beiden Tagen elf, in Bürstadt 23, davon entfallen allein 22 Neuinfektionen auf den Dienstag. Für Biblis meldet der Kreis insgesamt zwei und für Groß-Rohrheim ebenfalls zwei Neuinfektionen.

Die Gesamtzahl der Todesfälle im Kreisgebiet wird mit 244 beziffert. Allein am Montag und Dienstag haben sich im Kreisgebiet 126 Menschen neu infiziert. Die Inzidenz - die Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage - stieg wieder über 100, nämlich auf 106,96.

Nach den bereits vermeldeten vier Funden der britischen Corona-Mutante B.1.1.7 im Kreis sind nun drei weitere Fälle bekannt geworden. So sind heute im Kreiskrankenhaus zwei Fälle mit der britischen Virus-Mutation festgestellt worden. Eine strenge Isolierung wird durch die Klinik sichergestellt. Zum Schutz von Patienten und Personal, und um eine Vermischung der Virusvarianten miteinander zu vermeiden, werden die Schutzmaßnahmen zudem verstärkt. Das Kreiskrankenhaus steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

