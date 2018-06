Anzeige

Lampertheim.Hurra, die Schule – ist aus! Und das pünktlich zum Sommeranfang. Zum lang ersehnten Start in die Sommerferien springen die Jungen und Mädchen der Klasse 3b der Lampertheimer Schillerschule aus dem Gebäude. Vor ihnen liegen sechs Wochen ohne Stundenplan, Diktate und Rechenaufgaben. Lehrerin Sandra Wiegand (hinten rechts) lässt die Kinder ziehen – eine längere Pause haben schließlich alle Beteiligte verdient. Zwar werden die Tage ab sofort wieder kürzer, dennoch bleibt den künftigen Viertklässlern in den kommenden Wochen noch viel Zeit für ausgedehnte Bade- und Spielfreuden, und vielleicht ja auch den gemeinsamen Urlaub mit der Familie. Wenn’s dann wieder losgeht im August, müssen alle tief Luft holen, denn die nächsten Ferien gibt’s erst am 1. Oktober. / red