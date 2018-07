Unwetter über Külsheim

Straßen glichen strömenden Flüssen

Land unter hieß es in Külsheim während eines Unwetters am Sonntag. In zwei Schüben fluteten Regen und Hagel die Kommune, in der Spitze mit 95 bis 120 Litern pro Quadratmeter. Vom Unwetter betroffen war ausschließlich die ...