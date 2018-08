Anzeige

Hobby für Senioren

Doch das Vereinsleben ist auch in Lampertheim von Auflösungserscheinungen bedroht. Die Beschäftigung mit der Heimatgeschichte scheint – weitgehend zumindest – ein Hobby ausschließlich für Senioren zu sein, ebenso wie die Pflege von traditioneller Sprache und Kultur. Und das zurückgehende politische Engagement lässt Skeptiker gar an der Überlebensfähigkeit des demokratischen Systems zweifeln.

Die Unterordnung der Nation unter ein Staatengebilde wie die Europäische Union hat die einstmals unverbrüchlichen individuellen Beziehungen zur eigenen Scholle weiter gelockert – ohne dass davon die noch bestehenden europäischen Städtepartnerschaften in angemessener Weise profitierten. Es gilt nicht mehr als cool oder schick, sich dauerhaft für eine Überzeugung oder ein Ideal einzusetzen. Auch damit lockern sich Bindungen an die Heimat.

Das Weltbürgertum ist freilich ebenso ein Ideal – der Kosmopolit gilt auch in unseren Zeiten als Protagonist der kulturellen Vielfalt, der Toleranz und der Flexibilität. Freilich scheint jene lokale und nationale Ungebundenheit auch ihre problematischen Folgen zu haben. Sie zeigen sich etwa in Entfremdungsprozessen, wie sie Menschen gegenüber der Welt, in der sie leben, und vor allem gegenüber sich selbst erfahren. In der Besinnung auf das Wesentliche, das sich nicht selten an frühere Lebensweisen orientiert, wird dann nicht etwa das spirituelle Aha-Erlebnis gesucht, sondern in Wahrheit jener Ort, an dem sich innere und äußere Beheimatung erfahren lässt.

„Zukunft braucht Herkunft“

Unterdessen bleibt die Toleranz gegenüber dem, was dem Menschen fremd und rätselhaft entgegenkommt, ohne die Verortung in die eigene Geschichte eine leere Geste. „Zukunft braucht Herkunft“, hat es Philosoph Odo Marquard auf den Punkt gebracht. In einer kleinen Serie wollen wir uns deshalb damit beschäftigen, was es heißt, eine Heimat zu haben – und wie man sie möglicherweise wiederfinden kann, wenn man sie verloren hat. Im Gespräch mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen Lampertheims erhoffen wir uns diesbezüglich wertvolle Impulse.

Wir beginnen unsere Serie mit einem Feature über jenen Ort, bei dem unser Thema bereits Bestandteil des Namens ist: dem Lampertheimer Heimatmuseum.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.08.2018