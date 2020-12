Felix und seine Tante Denise Schneider vor der offenen Domkirche. © Rosi Israel

Lampertheim.Freudestrahlend hielt Felix sein Friedenslicht in Händen. Er hatte es an einer Kerze am Eingang zur Domkirche am Heiligen Abend entzündet. Zuerst spähte er vorsichtig durch die große geöffnete Kirchentür, denn im Altarraum glitzerten im Weihnachtszauber die zahlreichen Lichter des stattlichen Tannenbaumes. Und darüber funkelte der Herrnhuter-Weihnachtsstern, der den Stern von Bethlehem symbolisiert.

Während der Vierjährige mit seiner Tante Denise Schneider die Kirchentreppen herunterstieg, hatte er viele Fragen: Wer in dem Gotteshaus wohne und woher das Friedenslicht komme. Seine Verwandte wusste in allen Angelegenheiten Bescheid. So erfuhr Felix unter anderem, dass das Licht für die Sehnsucht nach Frieden steht. Das Friedenslicht aus Bethlehem will die Geburt Jesu verkünden und Licht in die Welt bringen.

In der kleinen Krippe im Eingangsbereich lagen die von Gemeindemitgliedern gebastelten Sterne, auf denen so mancher Wunsch verewigt war. Stolz stiefelte der kleine Junge mit seiner kostbaren Flamme und seinen Angehörigen durch den frühen Abend, um rechtzeitig zur Bescherung zu Hause zu sein. Vor der Domkirche standen Pfarrerin Sabine Sauerwein und Pfarrer Sven Behnke sowie Kirchenvorsteher der Evangelischen Lukasgemeinde. Die Verantwortlichen empfahlen den Menschen, Corona-bedingt zu Hause eine Andacht zu feiern.

Das festliche Glockengeläut der Domkirche lud die Menschen zum Gebet ein. Familien mit Kindern kamen auch aus Worms, Frankental, Mannheim und dem Ried. So nahm sich auch Marcus Montag mit seiner Familie das besondere Licht mit, um es zu Hause erstrahlen zu lassen. Immer wieder kamen Menschen zur Outdoor-Kirche, der Zulauf riss nicht ab. Es war zu erfahren, dass das Weihnachtslicht ebenso für Nachbarn, Alleinstehende, Einsame und Erkrankte geholt wurde. Die Gemeindemitglieder gaben den Menschen obendrein frohe Botschaften mit auf den Weg. Sie hoffen auf ein friedliches 2021 und dass im nächsten Jahr wieder ein „normales“ Weihnachten gefeiert werden kann.

© Südhessen Morgen, Montag, 28.12.2020