Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher sah in Heike Ittmann eine „sehr würdige erste Preisträgerin“. Mit dem Lampertheimer Orgelsommer habe sie Lampertheim weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt gemacht. Ihr sei es gelungen, die Kirchenmusik einem breiten Publikum zu öffnen, anstatt sie auf eine bestimmte Zielgruppe festzulegen. Mit der Wahl Heike Ittmanns werde die Messlatte für künftige Preisträger hoch gelegt. Der Preis soll ihr in absehbarer Zeit in der Domkirche verliehen werden.

Heike Ittmann selbst hat es „sehr gefreut, dass die Wahl auf mich gefallen ist“. Die Kirchenmusikerin sah die Vergabe des mit 2000 Euro dotierten Preises als Anerkennung der Lampertheimer Kulturszene insgesamt. Auch dankte sie für die Unterstützung der Kirchenmusik durch die Stadt: „So einen Preis gewinnt man nicht alleine.“

Heike Ittmann wies auch auf künftige Projekte wie „Open The Door – Klingender Dom“ hin. So wird die Domkirche in der ersten Lampertheimer Musiknacht am 19. Oktober die Türen für die Musiktreibenden dieser Stadt öffnen, die dem Gotteshaus zu seinem 150-jährigen Bestehen ein Geburtstagsständchen darbringen werden (wir berichteten). Außerdem bereitet die Kantorin für den 9. November 2019 ein Konzert unter dem Titel „Wie liegt die Stadt so wüst“ vor, das, 80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, das Gedenken an die Pogrome am Platz der ehemaligen Lampertheimer Synagoge aufnehmen wird. urs

