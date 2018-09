Brauchtum

Seit 50 Jahren auf der Suche nach den passenden Pointen

Heinz "Clever" Eichenauer eröffnet mit seiner Rede vom Balkon des Alten Rathauses am Samstagnachmittag die Lampertheimer Kerwe und wird dabei so manche Lampertheimer Begebenheit humorvoll und in Mundart auf die Schippe nehmen. ...