Seit 50 Jahren geht es um die Wurst

„Ein Paradiesvogel“ sei man als Metzger beinahe schon, bestätigt auch Inhaber Paul Blüm. Vor 50 Jahren, im Juli 1968, war das noch ganz anders. „Das war ein ganz normaler Beruf, als ich mit 14 Jahren meine Lehre begonnen habe, gab es noch 14 selbst schlachtende Metzgereien und noch viel mehr Hausschlachtung in Lampertheim“, erzählt der Jubilar.

Auch Blüm erinnert sich an seine Kindertage, als quiekende Schweine „einfach zum Stadtbild dazugehört haben“. Wie ein bunter Paradiesvogel sieht Karl Ludwig Kärcher aber beileibe nicht aus. Ein freundliches, rundes Gesicht mit wachen Augen lugt hinter der weißen Schirmmütze und der Schürze hervor. Die Vorurteile gegenüber seinem Beruf kann Kärcher nicht nachvollziehen. „Man braucht weder ein schlechtes Gewissen noch ethische Probleme damit zu haben“, findet er, „wir sind uns absolut sicher, woher das Fleisch kommt und wie die Tiere gelebt haben“.

Ohnehin ist der Metzgerei-Alltag ohne Schlachtung weit unspektakulärer, als manches Klischee vermuten lässt. Kein Mord und Totschlag, die Technik hier hat Einzug gehalten. Große Maschinen übernehmen körperliche Arbeit, früher habe er „40 Kilo Bauchspeck noch selbst kleinwürfeln müssen“. „Da weißt du am Abend, was du gearbeitet hast“, erinnert sich Kärcher gut an schwere Arme. Und doch bleibt es ein Handwerksberuf, denn alles könne der Computer nicht übernehmen. „Und das ist auch gut so“, betont der erfahrene Metzger, „im Büro könnte ich nie arbeiten, ich muss etwas erschaffen, das Ergebnis meiner Arbeit sehen“. Dass es überhaupt zu 50 Jahren Metzgerdasein kommen konnte, verdankt er einer „glücklichen Fügung des Schicksals“. „Eigentlich wollte ich Koch werden“, erzählt er lachend. Doch es gab keine freien Lehrstellen in Lampertheim, also habe er einfach das nächstlogische genommen. Logisch, weil er bei Lebensmitteln blieb und logisch, weil er eine Familientradition fortführte. Schon sein Vater und Großvater waren Metzger. Seine eigenen zwei Kinder und sein Enkel haben dann aber andere Wege eingeschlagen.

„Heute seltenes Know-how

Dass für ihn daraus 50 Jahre und eine Berufung wurden, bereut Kärcher bis heute nicht. Ob er alles genauso wieder machen würde? „Klares Ja“, lautet die nachdrückliche Antwort. Dabei ist er heute nicht nur wegen seiner Berufswahl – die Metzgerei Blüm sucht seit mehr als zehn Jahren vergeblich Auszubildende – sondern auch wegen seiner Loyalität eine Ausnahmeerscheinung. „Betriebs- und sogar Berufswechsel sind heute an der Tagesordnung“, weiß sein Chef. Deshalb ist der Familienmensch Kärcher stolz, als er das alte, vergilbte Dokument heraus kramt. „Lehrvertrag für Handwerkslehrlinge“ steht dort, am 15. Juli 1968 haben Vater Ludwig-Peter und Mutter Else für ihren Sohn unterschrieben. „50 Jahre, ob das hier noch mal jemand schafft?“, fragt er sich.

230 Mark Entlohnung, Ausbilder war mit Paul Blüm senior der Vater des heutigen Inhabers. Von ihm habe er als Geselle noch die Schlachtung von der Pike auf gelernt, erst 1985 wurde die bei der Übernahme von Sohn Paul eingestellt. Heute sei die Metzgerei das einzige Fleischerfachgeschäft, das noch in der Spargelstadt produziere. „Wir profitieren enorm von seinem heute seltenen Know-how“, sagt Blüm. Und Kärcher ist „froh, das noch gelernt zu haben“. „Ich würde mein Wissen auch gern weiter geben“, so der Metzger. Allein die Nachfolger fehlen.

