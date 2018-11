Seit 60 Ehejahren gibt es die beiden nur gemeinsam

HÜTTENFELD.Am schnellsten vergeht die Zeit bekanntlich, wenn man glücklich ist. Und die 60 Ehejahre von Johanna „Hannel“ und Heinz Schollmaier scheinen wie im Flug vergangen zu sein. „Unglaublich, dass es schon 60 Jahre her ist“, staunte die Ehegattin am Jubiläumsmorgen. Genau vor sechs Jahrzehnten hatten sich die gebürtige Viernheimerin und der Ur-Hüttenfelder das Ja-Wort gegeben.

Dabei erinnert sich Heinz noch gut an ihr erstes Treffen, als sei es gerade gestern gewesen. Am Dreikönigstag 1955 hat er „seine Hannel“ zum ersten Mal vorm Kino in Viernheim gesehen. Heinz war da gerade 17 Jahre alt, seine spätere Ehefrau ein halbes Jahr jünger. Sie war mit einer Freundin gekommen, Augen hatte der Hüttenfelder aber nur für Hannel. Zwei Jahre später hat sich das Paar verlobt, Ende November 1958 wurde geheiratet.

Seine Auserwählte hat der heute 81-jährige Heinz zu sich und seiner Familie ins Dorf geholt, seitdem gibt es die zwei nur gemeinsam. „Wir sind immer miteinander weg und auch wieder zusammen heim. Getrennt, das gab’s nicht“, erzählte er. So hätten sie in den letzten sechs Jahrzehnten so manchen Sturm überstanden. Im Dezember 1961 kam Sohn Fred auf die Welt, fünf Jahre später erblickte der kleine Roger am Heiligabend das Licht der Welt. Die Schollmaiers haben zwei Enkeltöchter. Stolz zeigt die Jubilarin Stadtrat Hans Schlatter Bilder der Söhne, Schwiegertöchter und Enkel. Schlatter übergab im Namen von Bürgermeister, Landrat und Ministerpräsident Glückwünsche und Urkunden für die Diamantene Hochzeit. Dazu gab es einen Präsentkorb mit Wurst, Obst und Gemüse.

Zusätzlich zum Landwirtschaftsbetrieb arbeitete Familienvater Heinz als Kraftfahrer bei den Speditionen Lerch, Reiter und bis zur Rente für Rhein Baustoffe in Hüttenfeld. Die Landwirtschaft erledigte er nebenher. In Hüttenfeld hielt die Familie die letzte Kuh und das letzte Schwein im Ort. Erst Ende 2012 wurde die letzte Sau geschlachtet.

Für Hobbys blieb da wenig Zeit. 40 Jahre war er als Maschinist bei der Feuerwehr, den ersten echten Urlaub verbrachte das Ehepaar in den 1990er Jahren mit dem Kegelclub in der Türkei. ksm

