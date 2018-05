Anzeige

Wie Jimi Hendrix

Ein Sänger fordert die Zuhörer bei „Cheap Thrills“ von Sia zum rhythmischen Klatschen auf, manch ein Gitarrist geht schon in Jimi-Hendrix-Manier in die Knie. Geht es nach Eva Starke, war es nicht der letzte Auftritt in der Haupt- und Realschule. Die Fachschaftsleiterin ist begeistert vom Effekt des Programms, möchte es als Initialzündung nutzen. Denn bisher beschränkte sich das Angebot der Schule auf den herkömmlichen Musikunterricht. Zum kommenden Schuljahr gründet die ADS eine Schulband, der ein Master-Student der Popakademie zur Seite stehen wird. Außerdem wird Musik künftig als Wahlpflicht-Kurs in der siebten Klasse zur Auswahl stehen, einen Keyboard-Raum hat Starke bereits im vergangenen Herbst installiert.

Dafür haben die Musiklehrer der Schule bereits an einer Fortbildung der Popakademie teilgenommen, die Schule selbst hat nun 5000 Euro für neue Instrumente in die Hand genommen. Allein aus der Projektgruppe hätten schon 20 Kinder Interesse an einer Bandmitgliedschaft angekündigt, berichtet Starke und freut sich auf den Neustart in der Musikfachschaft.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.05.2018