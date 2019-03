Seminar übers Älterwerden

Lampertheim.Die Volkshochschule Lampertheim bietet ein zweitägiges philosophisches Praxis-Seminar „Altersweisheiten – Lebensrückblick als Vermächtnis?“ an. Dabei sollen verschiedene Sichtweisen (auch aus der philosophischen Weisheitstradition) das eigene Selbstverständnis fördern. Seminarleiter sind Anton Schmitt und Norbert Hofmann.

Anton Schmitt hat in München und Bonn Philosophie studiert und ist seit 30 Jahren wissenschaftlicher Mentor in Diensten der Fernuniversität Hagen. Er bietet bei der Volkshochschule Philosophieseminare sowie das monatliche Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ an.

Norbert Hofmann war nach dem Studium der Romanistik und Politischen Wissenschaften in Marburg, Besancon und Mannheim im Schuldienst und von 1997 bis 2003 Landrat des Kreises Bergstraße.

Das Seminar findet am 8. und 9. Juni im Kloster Neustadt an der Weinstraße statt. Die Kosten betragen 190 Euro. Anmeldung: vhs Geschäftsstelle (Telefon 06206/935-207, -369); Internet: vhs.lampertheim.de; E-Mail: vhs@lampertheim.de. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019