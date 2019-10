Senioren feiern Oktoberfest

Lampertheim.Oktoberfeste aller Orten, da will auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Lampertheim nicht hinten anstehen. Und so waren die Reihen in der Zehntscheune beim Fest mit Wiesn-Flair dicht mit erwartungsfrohen Senioren besetzt, die nicht nur aus der Spargelstadt, sondern aus der ganzen Region gekommen waren.

Das Helferteam um Vorsitzende Walburga Jung hatte die Tische im weiß-blauen Rautenmuster geschmückt, Kuchen und Getränke standen bereit. Auf der Bühne sorgte Alleinunterhalter Jörg Ratz an seinem Keyboard für Stimmung. Die Schlagerwelt ab den 50er Jahren ist sein Metier und so erklang mal die „Rose vom Wörthersee“, mal „Ein weißer Schwan“ und auch „Die Hände zum Himmel“ durfte nicht fehlen.

Die Gäste sangen und schunkelten dabei fröhlich mit, ehe sich Johanna Fetsch für einen Wortbeitrag auf die Bühne wagte. Figurprobleme standen im Vordergrund ihres Vortrags mit Augenzwinkern und so bekam so mancher Tischnachbar, bisweilen somit auch der eigene Ehemann, den Spiegel vors Gesicht gehalten.

Ausflug und Filmvorführung

Im Gespräch mit unserer Zeitung am Rande der Veranstaltung berichtete die Vorsitzende von den Aktivitäten des Ortsvereins, die bis zum Jahresende geplant sind. Ein Film über die achttägige Reise nach Bad Wörishofen werde etwa beim Seniorennachmittag am Freitag, 8. November, vorgeführt. Auch die „Lampertheimer Babbler“ haben sich bei der AWO angesagt, um „Zugereiste“ mit dem Lampertheimer Dialekt vertraut zu machen oder bei Einheimischen alte Erinnerungen zu wecken. Am Donnerstag, 19. Dezember, führt ein Ausflug auf den Weihnachtsmarkt nach Rüdesheim. Die Weihnachtsfeier soll am Freitag, 13. Dezember, stattfinden. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.10.2019