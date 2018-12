Senioren genießen winterliche Stimmung

Lampertheim.Es gehört beim MGV 1840 zum guten Brauch in der Weihnachtszeit, die Senioren im Dietrich- Bonhoeffer-Haus mit ihren Liedbeiträgen zu erfreuen. Die Bewohner hatten sich zahlreich in der weihnachtlich geschmückten Cafeteria versammelt, um den Darbietungen des Männerchors zu lauschen.

Vizedirigent Fritz Medert hieß die Senioren willkommen: „Das Weihnachtsfest ist zwar vorüber“, so Medert, „aber wir haben bis zum 6. Januar die Weihnachtszeit, und dem wollen wir Rechnung tragen“. So erklang vielstimmig das Weihnachtslied „Seht die Sterne, wie sie leuchten“. Hierbei zauberte der Chor zumindest gesanglich eine winterliche Stimmung in das Seniorenheim. Mit dem „Sanctus“ in Lateinisch gesungen blieb man fürs Erste der feierlichen Stimmung treu, bis mit den Liedbeiträgen wie der „Rose“ oder „Wenn du mich lieb hast“ doch mehr weltliche Themen den Vorrang bekamen.

Zwischendurch wurde dem ehemaligen Sänger der Sängerrose und jetzigen Heimbewohner Helmut Beck zum Geburtstag gratuliert: 88 Jahre alt ist der rüstige Rentner geworden. Natürlich wurde das Ereignis musikalisch mit einem „Hoch“ des Chores gewürdigt. Mit der „Abendruhe“ beendete der Männerchor seine Vorträge, die Senioren spendeten Beifall für den unterhaltsamen Nachmittag.

Pflegedienstleiterin Waltraud Feigl blieb es vorbehalten, sich im Namen des Bonhoefferhauses zu bedanken und die Sänger zu einem Glas Sekt einzuladen. sto

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018