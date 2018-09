Senioren räumen Alte Schule auf

Erzählabend

Reise in die Welt der Märchen

In die Welt der Märchen entführen die Erzählerin Regina Haas-Sauer und die Harfenistin Mariella Pieters am Mittwoch, 10. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Bürstadt. Die Seelenflügel der Erzählerin führen die ...