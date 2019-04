Senioren reisen an den Bodensee

Lampertheim.Die Evangelische Lukasgemeinde und das städtische Seniorenwohnheim Lampertheim laden zu einer gemeinsamen Reise für Senioren an den Bodensee ein. Die Reise steht unter der Leitung von Brigitte Hahl und Vikarin Jasmin Setny und findet vom 6. bis 12. Oktober statt. Es sind noch einige Plätze frei.

Die Reisenden sind in einem Landhotel in Roggenbeuren untergebracht, das über Hallenbad und Saunabereich verfügt. Ausflüge nach Friedrichshafen, zur Blumeninsel Mainau, zum Rheinfall von Schaffhausen und anderen Zielen sowie gemeinsame Führungen sind im Reisepreis inbegriffen. Das Abendprogramm mit Spiel und Spaß und tägliche Andachten tragen zum Gemeinschaftsgefühl in der Reisegruppe bei. red

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019