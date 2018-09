Senioren singen mit den Stadtmusikanten

Jutta Langhoff (v.l.), Gerlinde Scheuermann, Klaus Langhoff, Monika Kirchdörfer als Stadtmusikanten. © sto

Lampertheim.Als ein Plädoyer für ein Leben voller Freude führte die Seniorensinggruppe jetzt das Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Bonhoeffer-Haus auf. Thomas Braun, Leiter des Kinderchores Crescendo, hatte eine neue Fassung des ursprünglichen Grimmschen Märchens erarbeitet und sich dabei stark an der Fassung des Theologen Johann Friedrich Konrad orientiert.

Pünktlich zur Kaffeezeit versammelten sich Heimbewohner und Angehörige im großen Gemeinschaftsraum, um sich von den fünf Protagonisten unterhalten zu lassen. Monika Kirchdörfer als Katze, Gerlinde Scheuermann als Hund, Jutta Langhoff als Hahn und Klaus Langhoff als Esel trugen Kopfschmuck passend zu ihren Sprechrollen, Thomas Braun begleitete sie musikalisch am Akkordeon.

Lebhafter Beifall

„Dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, merken wir alten Tiere zuerst“, stellte die Katze (Monika Kirchdörfer) zu Beginn fest und fuhr mit der Frage fort: „Warum darf man nur da sein, wenn es jemanden nützt?“. Katze zu sein, ohne Mäuse zu fangen, das sei ihr Wunsch. Daher beschloss sie, eine neue Bleibe zu suchen, zumal der Bauer ihr mit Erschießung gedroht hatte. Dabei traf sie auf den Esel, der sich in einer ganz ähnlichen Situation befand. „Wir gehen nach Bremen als Stadtmusikanten, dort geht es uns gut“, schlug der Esel vor. Ein alter Hund und ein Hahn schlossen sich an.

Bekannterweise kamen die Tiere nie nach Bremen, fanden aber auf ihrem Weg ein neues Heim. Kurzweilig wurden bei der Aufführung die Sprechtexte immer wieder durch musikalische Beiträge unterbrochen, Volkslieder wie „Die Gedanken sind frei“ oder das Weinlied „Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“ gemeinsam mit dem Publikum gesungen.

Der lebhafte Beifall am Ende der Vorstellung zeigte, dass die Mischung aus Vortrag und Musik zum Mitmachen großen Anklang bei den Senioren gefunden hatte. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018