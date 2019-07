Senioren unternehmen Urlaubsfahrt ins Allgäu

Lampertheim.Bei angenehmem Reisewetter begaben sich die Mitglieder der AWO Lampertheim auf eine achttägige Reise nach Bad Wörishofen im Allgäu.

Nach einer unterhaltsamen Fahrt mit Frühstück, Kaffee und Getränken kam die Reisegruppe am frühen Nachmittag im Hotel Eichwald an. Die reizvolle Landschaft der Allgäuer Alpen war bei herrlichem Wetter ein Erlebnis. Es wurden Ausflugsfahrten zum Starnberger See mit Schifffahrt, zur Windbeutel Alm und zur neuen Sprungschanze in Garmisch-Patenkirchen, eine Allgäu-Rundfahrt mit Stopp am Schloss Neuschwanstein, und nach Oberstdorf mit Standrundfahrt unternommen. Die Gruppe besuchte die Kurkonzerte, den Kurpark, die Kneippanlagen und den Rosengarten der Stadt Bad Wörishofen. Ein Tanzabend, eine Modenschau und zwei Bingo-Abende verkürzten die Freizeit. Zu schnell verging die Zeit und jeder bedauerte, dass die Rückreise so schnell anstand. Auch diese Reise wird den Teilnehmern eine bleibende Erinnerung sein. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019