Lampertheim.Die evangelische Lukasgemeinde und das städtische Altenwohnheim veranstalten vom 4. bis 10. September 2019 eine siebentägige gemeinsame Seniorenreise ins Bergische Land. Die Unterbringung erfolgt in einem Spa-Hotel mit Wellnessbereich in Nürnbrecht. Es sind Ausflüge im das bergische Land und ins Siegerland, aber auch Tagesfahrten nach Köln und Düsseldorf geplant. Der Reisepreis liegt bei 650 Euro im Doppelzimmer (130 Euro Aufschlag für das Einzelzimmer). Aktuell sind noch mehrere Zimmer frei. Interessenten wenden sich an Brigitte Hahl, Telefon 5 15 31. Die Reise findet wie in den Vorjahren unter Leitung von Pfarrerin Sabine Sauerwein und Brigitte Hahl statt. red