Seniorenfreizeit in den Südschwarzwald

Hüttenfeld.31 reiselustige Senioren trafen sich, um mit der Arbeiterwohlfahrt Hüttenfeld einige schöne Tage im Südschwarzwald zu verbringen. Nachdem sich der Fahrer Siggi vorgestellt hatte und die AWO-Vorsitzende Uta Kilian die Begrüßung sowie den Reisesegen gesprochen hatte, ging die Reise los. Unterwegs gab es das obligatorische Frühstück und so gestärkt besuchten die Senioren um die Mittagszeit den Titisee, wo jeder nach Lust und Laune etwas essen oder am See entlang flanieren konnte. Gegen 17 Uhr kam die Gruppe im Hotel in Blumberg an. Schnell waren die Zimmer verteilt, die Koffer ausgepackt und aufging es zur ersten Besichtigungstour des Örtchens. Beim gemeinsamen Abendessen wurden schon die ersten Eindrücke ausgetauscht.

Abstecher an den Bodensee

Nach dem Frühstück ging es am nächsten Tag auf eine kleine Schwarzwaldtour. Die badische Staatsbrauerei Rothaus stand auf dem Programm, danach ging die Fahrt über den Schluchsee nach St. Blasien. Ziel war zuerst die Kuppelkirche des Heiligen Blasius. Mit einem Durchmesser von 36 Meter ist sie die größte Kuppelkirche nördlich der Alpen. Für den dritten Reisetag war eine Fahrt an den Bodensee, nach Überlingen, geplant. Es war ein herrlicher Tag. Blauer Himmel, der sich im See widerspiegelte, weiße Segelboote, all das lud zu einem Aufenthalt an der Strandpromenade ein. Ihr Reiseführer zeigte den Ausflüglern am Ufer des Bodensees das Seepumpwerk, das jährlich circa 130 Millionen Kubikmeter Trinkwasser auf einem Leitungsnetz von über 1700 Kilometer Länge verteilt. Weiter ging die Fahrt ins Hegau zum Obsthof Hertle in Stockach. Melonen in allen Größen, Farben und Formen zeigten den Weg zum Verkaufsraum und da gab es vom Radieschen angefangen eigentlich alles an Gemüse, Obst, Marmelade, Schinken, Wurst, Säfte und Spirituosen was das Herz begehrte.

Am nächsten Tag besuchte die Gruppe den Rheinfall von Schaffhausen. Es war schon gigantisch diese riesigen Wassermassen aus 23 Meter Höhe und 150 Meter Breite herunterstürzen zu sehen. Weiter ging die Fahrt nach Stein am Rhein. Die gut erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkhäuser mit Fassadenmalereien wurden bewundert. Eine Augenweide war für die Gruppe auch die Insel Reichenau, mit ihren fruchtbaren Feldern voller Gemüse, Obst und Weinreben.

Fahrt mit der Sauschwänzlebahn

Für den vorletzten Reisetag stand etwas ganz besonderes auf dem Programm. Eine Fahrt mit der historischen Sauschwänzlebahn von Blumberg nach Weizen. Die Dampflok mit mehreren mit Holzbänken ausgestatteten Waggons überwindet bei der 25 Kilometer langen Fahrt 231 Höhenmeter und dabei geht es durch sechs Tunnel und über vier Brücken. In Weizen angekommen, bestieg man wieder den Bus zur nächsten Attraktion: die Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg. Sie ist eine der ältesten, in großen Teilen noch vollständig erhaltenen Mühlen Deutschlands. Wie den Reisenden der ehrenamtliche Mitarbeiter in einem sehr kurzweiligen Vortrag erklärte, wurden in ihr Körner gemahlen und Getreide, Früchte, Ölfrüchte sowie Knochen gestampft. Außerdem wurde Gipsgestein abgebaut, gestampft und zu Düngegips zermahlen. Die Mühle ist eine einzigartige Rarität mit drei Mühlrädern und fünf Mahl- und Stampfwerken. Weiter ging die Fahrt Richtung Wutachschlucht, wo einige wagemutige den Aufstieg in die Lotenbachklamm wagten, die Anderen es sich in einem gemütlichen Gasthaus gut gehen ließen. Zuletzt wurde noch eine Straußenfarm besichtigt.

Die Abende waren ausgefüllt mit geselligem Zusammensein, Bingo-Spiel und an einem Abend animierte ein Alleinunterhalter mit seiner Musik dazu das Tanzbein zu schwingen. So vergingen die Tage sehr schnell und am Abreisetag hieß es: Koffer packen und Abschied nehmen. Um die Mittagszeit machte die Gruppe einen Stopp in Freiburg, wo man das gotische Freiburger Münster besichtigen oder sich auf dem riesigen Markt mit Essen eindecken konnte. Wohlbehalten, mit vielen schönen Eindrücken reicher, erreichte die Gruppe am späten Nachmittag Hüttenfeld. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.09.2018