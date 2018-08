Anzeige

Lampertheim.Vermeintliche Polizisten haben einer 78 Jahre alten Frau aus Lampertheim Geld und Schmuck im Wert von rund 28 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, erhielt die Seniorin am Montag den Anruf einer angeblichen Beamtin, die sich über die finanziellen Verhältnisse der Lampertheimerin informierte. Anschließend vermittelte sie der Frau das Gefühl, ihr Erspartes sei in deren Zuhause nicht mehr sicher. Ein Kollege werde vorbeikommen und Schmuck und Geld in Verwahrung nehmen. Gegen 15 Uhr erschien der angekündigte „Beamte“ bei der Seniorin im Sandtorfer Weg, wo die Übergabe der Wertsachen stattfand.

Der Mann soll rund 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkles kurzes Haar und war zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet. Die Kapuze seines Sweatshirts hatte er über den Kopf gezogen. Hinweise nimmt die Kripo in Heppenheim unter Telefon 06252/70 60. jei