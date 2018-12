Seniorin vertreibt Einbrecher

Lampertheim.. Durch Schreie hat eine Seniorin am Dienstag, 4. Dezember, einen Einbrecher in der Planckstraße in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte hatte versucht, durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus zu gelangen. Der Kriminelle schlug gegen 19.25 Uhr das Fenster der Wohnung ein, das sich in zwei Meter Höhe befindet, um in das Haus einzusteigen.

Hierfür kletterte der Mann auf ein Regenfass und schob den geschlossenen Rollladen hoch. Durch die Geräusche wurde die Hausherrin aufmerksam, die den Einbrecher mit ihren Schreien vertreiben konnte. Verschreckt und ohne Beute suchte der Unbekannte schließlich das Weite. Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter in der Planckstraße bemerkt haben, sich dringend telefonisch unter 06252/70 60 bei der Kriminalpolizei (K 21/22) zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.12.2018