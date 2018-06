Anzeige

Lampertheim.Das breite Medienangebot der Stadtbücherei steht während der Sommerferien zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Darüber informiert die Bücherei via Pressemitteilung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, alle Medien, die sonst nur für zwei Wochen entleihbar sind, auch für einen frei wählbaren Zeitraum in den Sommerferien zu entleihen. Alle CDs und Kinderfilme, die für längere Autofahrten oder geruhsame Abendunterhaltung genutzt werden, können so für die Zeit des Urlaubs entliehen werden. Leser, die diesen Service nutzen wollen, wenden sich bei der Ausleihe an das Team der Stadtbücherei.

Während der Sommerferien bietet die Bibliothek für Kinder und Jugendliche zwei weitere Veranstaltungsreihen an. Für Kinder ab acht Jahren gibt es jeden Montag von 10 bis 12 Uhr „Makey Makey Gaming“. Es werden Retro Games gespielt, die mit einer „Makey Makey“-Platine gesteuert werden. Dabei wird die Platine an Alltagsgegenstände, die Strom leiten können, angeschlossen. Dabei kommt es auch auf Teamwork und Geschicklichkeit an. Spaß ist dabei garantiert, gleichzeitig lernt man die physikalischen Grundvoraussetzungen für das Funktionieren einer Steuerung kennen.

Immer mittwochs findet bei schönem Wetter im Stadtpark um 15 Uhr eine Bilderbuchvorlesestunde statt. Hier kann jeder vorbeikommen und eine Weile zuhören. Die ehrenamtlichen Lesepatinnen der Stadtbücherei lesen neue, alte, spannende und lustige Bilderbücher vor. Treffpunkt ist der LiteraTurm am Eingang zum Stadtpark. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. red