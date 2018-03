„Seuchensaion“ geht weiter

Anzeige

Lampertheim.Die A-Jugend-Handballer des TV Lampertheim kehrten mit einer 39:27(21:16)-Niederlage vom Gastspiel bei der TSG Münster in die Spargelstadt zurück. Auch vor dieser Partie setzte sich die „Seuchensaison“, so Trainer Thorsten Jakob, der diesmal selbst krankheitsbedingt fehlte, fort. Neben dem Langzeitverletzten Jannik Jung fielen Ian Knisley, Nikolas Venske, Nicolas Thamm und Moritz Müller verletzungsbedingt aus. Justus Fröhlich, Jonas Bielmeier und Daniel Frei konnten wegen aktuell laufender Abiturprüfungen nicht mitwirken, Kai Lillinger, Cansin Ulusoy und Phillip Freudenberger fehlten berufsbedingt. Die Rumpftruppe trat somit unterstützt von den B-Jugendspielern Tim Schuster und Tobias Hedderich und betreut von Gero Nieter und Dirk Keller als klarer Außenseiter in der Schulsporthalle in Kelkheim an.

Zu Beginn konnten die Spargelstädter noch gut mithalten, starteten sogar ausgesprochen gut in die Partie. Nicolas Kern erzielte die erste Führung, Robin Kettler und Tim Pfendler brachten ihre Farben nach dem gegnerischen Ausgleich wieder in Führung, ehe erneut Nicolas Kern die erste Zwei-Tore-Führung (4:2) für den TVL markierte. Dann aber übernahm der Gastgeber das Zepter und ging mit einem Drei-Tore-Lauf erstmals in Führung. Noch einmal glückte der Ausgleich durch Tim Pfendler, dann aber bog die TSG Münster bereits auf die Siegerstraße ein. Tore von Robin Kettler und Alex Kühr hielten bis zur 18. Spielminute einen Rückstand mit zwei Toren. Eine Strafzeit für Nicolas Kern nutzte Münster, um mit vier Toren in Folge auf 8:14 (20. Minute) davon zu ziehen. Doch auch jetzt gaben sich die Spargelstädter nicht verloren, sie kämpften weiter und ließen den Rückstand bis zur Pause nicht mehr größer werden.

Nach Wiederanpfiff machte sich das Fehlen der ausgefallenen Akteure bemerkbar. Münster setzte sich kontinuierlich ab. Für den TVL trafen bis zu 58. Spielminute nur noch Robin Kettler (6) und Alex Kühr (2). Erst in der Schlussphase kamen mit Tim Pfendler und Nicolas Kern weitere Spieler zum Torerfolg, was alles in allem zu wenig war, um Punkte mit nach Lampertheim zurück zu holen.