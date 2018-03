SG Hüttenfeld II feiert klaren Sieg

Anzeige

2. Kreisklasse, West

TTC Lampertheim VI – SGH III 9:2

Im Lokalderby war für die dritte Herrenmannschaft in Lampertheim nichts zu holen. Die beiden Ehrenpunkte für die Hüttenfelder holten Ludwig Günther und das neu zusammengestellte Doppel Jonas Richter/Dieter Möller. In der Tabelle wird die Luft für die SGH III inzwischen immer dünner. Der Vorsprung auf den TV Lampertheim, der den Abstiegsrang belegt, beträgt nur noch einen Zähler. Im nächsten Heimspiel am Freitag, 9. März, geht es für die Mannschaft gegen den Tabellensechsten aus Lorsch, der einen Rang vor den Hüttenfeldern steht.

3. Kreisklasse, West 2

SGH IV – TTC Lamperth. VIII 1:6

Auch im zweiten Lokalderby der vergangenen Woche war für die Hüttenfelder nichts zu holen. Einzig die Routiniers Jakob Zintel und Fritz Reich konnten in ihrem gemeinsamen Doppel die Oberhand behalten, alle weiteren Spiele gingen klar zugunsten des TTC Lampertheim aus, so dass am Ende ein 1:6 stand.

3. Kreisklasse, West 1

TuS Zwingenberg II – SGH V 6:0

Eine 0:6-Auswärtsniederlage erlitt die fünfte Herrenmannschaft beim Tabellendritten aus Zwingenberg. Nichtsdestotrotz fallen die Sätze für die Hüttenfelder, die in ihre zweite gemeinsame Saison gehen, knapper aus als im Vorjahr, was ein Beleg für den Trainingsfortschritt des Teams ist.

2. Kreisklasse, Schüler

Kirschhausen – SGH Schüler A 0:10

Weiterhin makellos ist die Bilanz der A-Schüler in der 2. Kreisklasse: Mit herausragenden 15 Siegen in 15 Spielen steht das Team um Erdem Kuzu, Erick Keßler, Saleh Salih Ahmed und Dane Ehret weiterhin souverän an der Tabellenspitze der Liga.

1. Kreisklasse, Schüler

Fehlheim III – SGH Schüler B I 6:4

Knapp unterlegen waren die B-Schüler der SGH mit Leon Melzer, Florian Woschnitza, Pia Hördt und Elizabeth Hermann in Fehlheim. Doch die Niederlage ist für die Jüngsten der Abteilung kein Beinbruch: Das Team steht mit einem Spielverhältnis von 21:5-Zählern weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz der 1. Kreisklasse bei den jahrgangsälteren A-Schülern. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.02.2018