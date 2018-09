SG Hüttenfeld steigt in C-Liga ab

Wald-Michelbach.Dass Freud und Leid in der Fußball-Relegation nahe beieinander liegen, davon können die Spieler und Verantwortlichen der SG Hüttenfeld seit Samstag ein Lied singen. Während die zweite Mannschaft der SG Wald-Michelbach dank eines 3:1 (1:1)-Heimsiegs im zweiten Entscheidungsspiel den Aufstieg in die Fußball-B-Liga bejubelte, muss Gegner Hüttenfeld in der kommenden Saison in der C-Liga antreten.

