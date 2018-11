SG III gewinnt Lokalderby

Hüttenfeld.In der vergangenen Woche wurden die Kapazitäten des Hüttenfelder Bürgerhauses durch die Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld vollkommen ausgenutzt: Drei Heimspiele fanden zeitgleich am zwei Spieltagen statt. Ein besonderes Erfolgserlebnis gelang der siebten Herrenmannschaft in ihrem Heimspiel gegen die TSV Auerbach: Erstmals waren Kapitän Johannes Daenschel und Markus Wetzel in ihrem gemeinsamen Doppel für die SGH erfolgreich.

Damen, Kreisliga

Nach dem überraschenden Sieg in der Vorwoche hatte das Damenteam in ihrem Heimspiel gegen den VfR Fehlheim klar mit 2:8 das Nachsehen. Pia Hördt, die als Schülerersatzspielerin für das Hüttenfelder Team spielte, und Patricia Kohl konnten dank starker Leistungen jeweils ein Spiel für die Grün-Weißen gewinnen.

SG I, Bezirksliga

Nach einem zwischenzeitlichen 1:7-Rückstand kämpfte sich die erste Herrenmannschaft um ihren Kapitän Matthias Thomas wieder heran, verlor aber letztlich hauchdünn mit 6:9 ihr Auswärtsspiel in Fehlheim. Heute, 3. November, kommt es ab 17.15 Uhr im Hüttenfelder Bürgerhaus zum Aufeinandertreffen mit dem TV Beerfelden.

SG II, 1. Kreisklasse

Das zweite Herrenteam hatte aufgrund von Spielverlegungen gleich drei Spiele innerhalb weniger Tage zu bestreiten. In den Begegnungen gegen den TV Bürstadt und den VfL Bensheim starteten die Grün-Weißen mit zwei Doppelsiegen zwar gut, unterlagen am Ende aber in beiden Auswärtsspielen knapp mit 6:9.

Viel besser lief es beim Heimspiel gegen den SG Gronau: Die Mannschaft um Kapitän Ludwig Günther ging mit einem 9:2 als klarer Sieger aus der Begegnung hervor.

SG III – SV VII, 3. Kreisklasse

Das Lokalderby gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer TTC Lampertheim entschied die junge dritte Herrenmannschaft in einem umkämpften Spiel, in dem gleich vier Einzel erst im Entscheidungssatz ihre Sieger fanden, mit 6:3 für sich. Florian Günther und Tim Koch behielten eine weiße Weste und blieben sowohl im gemeinsamen Doppel als auch in ihren Einzeln ungeschlagen. Durch den Sieg rückt die SGH III in der Tabelle auf den dritten Rang vor.

In Lorsch unterlag die SGH V glatt mit 0:6. Gegen Kirschhausen konnte auch die SGH VI keinen Punkt holen. Trotz der 3:6-Niederlage beim Heimspiel hatte die siebte Herrenmannschaft allen Grund zur Freude: Mit zwei Einzelerfolgen durch Patrick Steffan und Markus Wetzel sowie dem Doppelerfolg von Kapitän Johannes Daenschel/Markus Wetzel trägt der Trainingsfleiß des motivierten Teams langsam seine ersten Früchte.

Nachwuchs

Für die Jugendmannschaft der SGH verläuft die Saison weiterhin sehr gut. Dane Ehret, Saleh Salih Ahmed und Dominik Slager entschieden das Heimspiel gegen den Nachwuchs der TSV Auerbach mit 7:3. Nach einem klaren 8:2-Erfolg gegen den TSV Nieder-Ramstadt belegen die A-Schüler mit Erdem Kuzu, Leon Melzer, Erick Keßler und Pia Hördt nun einen tollen dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse.

Die beiden B-Schüler-Mannschaften konnten sich trotz klarer 1:9-Niederlagen gegen den TTC Lampertheim und den TSV Hambach über jeweils einen Einzelsieg von Anthony Daenschel und Alexia Proissl freuen. gün

© Südhessen Morgen, Samstag, 03.11.2018