SGH bleibt trotz Stillstand in Bewegung

Hüttenfeld.„Ein Sportverein, der keinen Sport machen kann, ist seiner zentralen Aufgabe beraubt,“ beschreibt Bernd Ehret, Vorsitzender der SG Hüttenfeld, die Situation seines Vereins während des coronabedingten Lockdowns. Wie viele andere Vereine musste und muss sich auch der Hüttenfelder Sportverein an die neuen Gegebenheiten anpassen.

Während des Lockdowns im Frühjahr, berichtet Ehret, hatten die Abteilungen den regulären Sportbetrieb ausnahmslos eingestellt. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Mitgliederversammlung war von Mai auf September verschoben worden.

Fünfstelliger Einnahmenausfall

Durch den Ausfall von Maifest, SGH-Summernight und der Kerwe fehlen dem Verein in diesem Jahr Einnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich. „Große Anschaffungen müssen daher erstmal zurückgestellt werden,“ erklärt Kassenwart Gwen Steier. Der reguläre Spiel- und Trainingsbetrieb ist davon nicht betroffen, da er über Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Spenden finanziert wird. Daher verzichtet die SGH auch auf eine „Corona-Unterstützung“ von Kreis und Land. „Es gibt Vereine, die das nötiger haben als wir,“ begründet Bernd Ehret. Im Gegensatz zu manchen anderen Vereinen hat die SGH keine coronabedingten Austritte zu verzeichnen, was nach Einschätzung des Vorstands auch mit dem niedrigen Vereinsbeitrag zusammenhängen könnte.

Obwohl das Herz des Vereins, der Sportbetrieb, stillstand, arbeiteten die grün-weißen Zahnräder im Hintergrund auf Hochtouren weiter. Während der Krise wurde das Projekt „Neue Vereinswebsite“ in Angriff genommen, das Projekt „Neue Halle“ vertieft, die Satzung überarbeitet, Online-Workshops wahrgenommen, kommende Mannschaftsaufstellungen besprochen und Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen organisiert. Interne sowie externe Sitzungen fanden als Videokonferenzen statt, was teilweise sogar zu mehr Teilnehmern als bei früheren Präsenzveranstaltungen führte. „Diese Entwicklung könnte man so beibehalten,“ findet Joachim Zahn, Leiter der Fußballjugend, insbesondere da man sich dadurch lange Fahrten sparen könnte. Der Hessische Fußball Verband will in Zukunft auch vermehrt Online-Schulungen für Trainer anbieten.

Per Videokonferenz blieb auch die Tischtennisabteilung in Kontakt. Statt den Freitagabend gemeinsam in der Halle zu verbringen, konnte jeder von zu Hause dabei sein und sich mit seinen Sportsfreunden austauschen. Das Training wurde sowohl im Tischtennis als auch beim Volleyball und Zumba auf Eis gelegt, da es keine risikolose Alternative gab.

Die Fußball-Herren hatten über eine Trainings-App die Möglichkeit, von ihrem Trainer Übungen und Läufe mit Zeitvorgaben zu bekommen, um trotz Social Distancing am Ball zu bleiben. Als klar war, dass die laufende Saison nicht mehr ausgespielt werden würde, wurden die Trainingsvorgaben allerdings reduziert.

Schützen nutzen alle Optionen

Die Schützen hatten zwar im Gegensatz zu anderen Sportarten den Vorteil, dass Schießen kein Kontaktsport ist. Dennoch waren auch sie vom allgemeinen Lockdown betroffen: Das alljährliche Ostereierschießen fiel Corona zum Opfer. Doch Hüttenfelds Schützen scheuten keine Kosten und Mühen, um ihre Stammgäste dennoch mit ein paar bunten Ostereiern zu versorgen (wir berichteten). Auch das große Preisschießen, das sonst im Rahmen der Aktion „Saubere Gemarkung“ stattfindet, fiel aus. Dafür wurde dann umso eifriger Müll gesammelt. Abteilungsleiter Helmut Günther hatte in Absprache mit der Stadt Lampertheim die Säuberung der Gemarkung kurzerhand als Projekt für den Freiwilligentag im September angemeldet.

Eine alternative Trainingsmethode zu finden, gestaltete sich für die Sportschützen als besondere Herausforderung, da es sich bei den Trainingsgeräten schließlich um Sportgewehre und Sportpistolen handelt und eine Nutzung durch das Waffenrecht streng geregelt ist. Doch angetrieben vom Trainingseifer der Hüttenfelder Jungschützen fand der Abteilungsleiter eine sichere Möglichkeit, wie die Jugendlichen auch zu Hause an ihrer Treffsicherheit feilen konnten. Ohne Munition und mit geleerter Pressluftkartusche brachte er den vier Jungschützen mit Zustimmung der Eltern ihr Trainingsgerät nach Hause. In voller Trainingsmontur konnten die Jugendlichen dann mit einem an der Wand befestigen Klebepunkt als Ziel ihren Stand, ihre Stabilität und Zielgenauigkeit verbessern.

Betrieb unter strengen Regeln

Als im Mai die Lockerungen kamen, konnten die Abteilungen ihren Sportbetrieb in enger Abstimmung mit der Stadt Lampertheim und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder hochfahren. Es wurden sowohl für das Bürgerhaus als auch für das Sportlerheim und den Schießstand Konzepte entwickelt, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Um den Abstand einhalten zu können, wurde die Teilnehmerzahl beschränkt und Einbahnstraßenregelungen eingeführt. Es gibt Desinfektionsspender und jeder muss darauf achten, nur sein eigenes Trainingsgerät zu benutzen.

Im Sommer konnten sowohl die Fußballer als auch die Volleyballer den Außenbereich für ihr Training nutzen. Christin Rodriguez, Leiterin der Zumbaabteilung, verlegte ihre Trainingseinheiten ebenfalls ins Freie. Dadurch entstanden wiederum Freiräume für Abteilungen, die auf Hallenzeiten angewiesen sind.

Alle Sportlerinnen und Sportler der SGH waren froh, als sie endlich wieder in Gemeinschaft trainieren konnten, obwohl sie sich dafür mit ungewohnten Bedingungen arrangieren mussten. Wie es weitergeht, kann niemand mit Sicherheit sagen. Die Abteilungen stehen stets in engem Kontakt mit den Verbänden.

Bernd Ehret blickt optimistisch nach vorne: „Wir freuen uns alle schon darauf, unsere Sportarten wieder uneingeschränkt ausüben zu können.“

