Showturner lassen Funken überspringen

WORMS/HOFHEIM.Das vom Deutschen Turnerbund (DTB) ausgerichtete 15. Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ hielt jetzt Einzug im Wormser Theater. Etwa 800 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, verteilt auf 36 Formationen, ermittelten die besten Showgruppen der Nation. Alle mitwirkenden Gruppen zählten eigentlich schon zu den Gewinnern, schließlich hatten sie sich über die jeweiligen Landesverbände für dieses spektakuläre Bundesfinale qualifiziert.

Im „Wormser“ ging es schließlich darum, sich den Titel „DTB-Showgruppe 2018“ zu sichern, der 15 Mal vergeben wurde. Alle Finalisten durften sich nach erfolgreicher Qualifikation dann noch einmal in der erstmals von Tänzer und Choreograph Andreas Lauck moderierten Abendgala, der „Rendezvous-der-Besten-Show“, präsentieren.

Neben den vier ausgebildeten Wertungsrichtern Sandra Reis aus Hofheim, Maren Gebauer (Hamburg), Silvia Schäler (Baden) und Birgit Jung (Niedersachsen) vom DTB komplettierte Andrea Hilsheimer vom mitausrichtenden TV Hofheim die Jury als Vertreter der Publikumsperspektive. Parameter wie Ausdrucksfähigkeit, Bewegungsqualität, Originalität, Kreativität, Konzeption und Musikinterpretation flossen in die Bewertung ein. Ganz wichtig war der Showcharakter.

Damit eine derartige Großveranstaltung reibungslos über die Bühne geht, bedarf es zahlreicher Helfer. So wurde der DTB maßgeblich unterstützt von 250 ehrenamtlichen Helfern aus den Reihen des TV Leiselheim und des TV Hofheim, die ganze Arbeit leisteten. Zu regeln waren neben den Abläufen im Theater auch die Übernachtungskoordination in den Schulen, die Betreuung und Verpflegung der Mitwirkenden. Im „Wormser“ und drum herum fanden alle Teilnehmer somit perfekte Bedingungen vor, die sie zu Höchstleistungen animierten. Die Besucher erfreuten sich an einer Vielfalt aus Akrobatik, Gymnastik, Tanz, Turnen, Rope Skipping oder auch an deren Kombination.

„Der Funke muss überspringen, das Publikum berührt werden“, sagte Agnes Hartmann, beim DTB in verantwortlicher Position für Vorführung, Choreografie und Show, zum Schwerpunkt des Showcharakters. In den Beiträgen, in denen fetzige Musik und Akrobatik stimmten, war dies besonders der Fall. Alle Teilnehmer erhielten zudem ein konstruktives Feedback seitens des DTB für neue Motivation und Ideen. „Keiner soll frustriert gehen“, betonte Hartmann.

Der Kreativität und Innovation einiger Gruppen schienen wirklich keine Grenzen gesetzt zu sein. Auf der großen Bühne vereinten sich begeisternde Überschläge, spektakuläre Hebefiguren, beeindruckende Kulissen und Choreografien sowie atemberraubende Kostüme zu einem unglaublichen farbenfrohen Spektakel.

Ganz hoch gehandelt wurden im Vorfeld bereits die Goldmedaillengewinner der vom Weltturnverband F.I.G. veranstalteten „World Gym for Life Challenge“, das Showteam Matrix aus Freiburg und die Showturngruppe des Stedinger TV aus Niedersachsen, die den Vorschusslorbeeren auch gerecht wurden.

Für die „Stud Buttons“ des TV Hofheim bedeutete ihre erste Teilnahme in diesem erlesenen Teilnehmerfeld eine besondere Ehre und Herausforderung zugleich. Die Formation von Trainerin Heike Bamberg präsentierte ihre aktuelle Show „Nachts im Museum“, in der die Exponate zu später Stunde erwachten. Im vollbesetzten Theater erreichten die Hofheimer allerdings nicht ihre wahre Leistungsgrenze, wirkten etwas nervös und ließen Teile der eigentlichen Show aus. „Kein Beinbruch, wir sind stolz, dabei zu sein“, so der TVH-Vorsitzende Markus Reis, der gleichzeitig im Organisationsteam der Großveranstaltung von Projektleiterin Brigitte Hück mitwirkte. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018