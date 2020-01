Lampertheim.So sieht ein guter Anfang aus: Bevor die Kinder ihr inklusives Fußballtraining in der Sporthalle der Goetheschule starten, überreicht Marco Steffan von der „Athletes for Charity Stiftung“ erst einmal einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Günther Baus, dem Vorsitzenden der Lebenshilfe Lampertheim und Ried. Der Vorsitzende ist auch als Betreuer bei sportlichen Aktivitäten tätig. Bei ihm, dem Trainer Marco Ginader und den kleinen Kickern, ist die Freude über die Spende groß. Mit unterschiedlichen sportlichen Aktionen setzten sich die Mitstreiter von Athletes for Charity für benachteiligte Kinder ein. Ihnen soll daher auch die finanzielle Unterstützung zugute kommen.

Spendengeld für Training

Das Geld ist daher für das inklusive Fußballtraining gedacht, wie Günther Baus sagt. Bis zu den Osterferien trainieren die Kicker in der Sporthalle der Goetheschule. Gespielt wird dort jeden zweiten Donnerstag. Der neue Trainingsblock beginnt am 13. Februar, von 17 bis 18 Uhr. Die weiteren Termine an Donnerstagen sind der 27. Februar, der 12. und der 26. März sowie der 2. April. Nach den Ferien findet das Training dann mittwochs, 17.15 bis 18.15 Uhr, beim Turnverein Lampertheim (TVL) im Sportzentrum Ost statt. „Es ist ein Kooperationsangebot der Lebenshilfe Lampertheim und Ried und des TVL. Wir laden alle Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 12 Jahren ein, die Freude am Kicken haben“, sagt der Vorsitzende.

Je nach Wetterlage werde im Freien oder in der Sporthalle gespielt. Auch Marco Ginader freut sich auf die Trainingseinheiten. Der erfahrene Fußballtrainer arbeitet gerne mit den Kindern. Günther Baus habe ihn für ein inklusives Fußballtraining eingeladen, sagt er. Das Training sollte zeigen, ob Ginader als Trainer überhaupt zu der Aufgabe passt. Das tut es. Das Kicken mit den Kindern mache Spaß, sagt Ginader. „Die kleinen Fußballspieler haben keinen Erfolgsdruck und deshalb eine ganz andere Erwartungshaltung. Sie können sich frei bewegen“, fügt er hinzu. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020