Sicher als „Fisch in Gottes Schwarm“

Gemeindereferentin Martina Kron blickte bei ihrer Einleitung kurz auf die Zeit der Vorbereitung zurück und bekräftigte die Wichtigkeit dieses Tages für die Kommunikanten, ehe sie die Kinder einzeln mit dem Ruf „Jesus ruft dich“ zum Altar bat.

Pfarrer Grigutis zündete mit der Osterkerze jede Kommunionkerze an und erinnerte die im Halbkreis versammelten Kinder an die Tauferneuerung und die stellvertretenden Antworten der Eltern bei der Taufe. Jetzt mussten die Kommunikanten selbst das damalige Glaubensversprechen bestätigen.

Natürlich spielten die Kinder auch im weiteren Verlauf des Gottesdienstes immer wieder eine wichtige Rolle. Gut vorbereitet gestalteten sie ihren Part.

Hilfe durch die Gemeinschaft

So wirkten sie mit bei dem Bußakt, wobei Pfarrer Grigutis die Menschen mit Schwärmen von Fischen verglich, die in der Gemeinschaft sicher sind, aber sich auch manchmal absondern und dann Hilfe brauchen. Einige Kinder verlasen die Fürbitten. In einem Rollenspiel der Kinder drehte es sich um das Symbol des Fisches und seine Bedeutung für die Gläubigen.

Die Geschichte aus dem Johannesevangelium, als Jesus zum dritten Mal nach seiner Auferstehung den Jüngern beim Fischen erscheint, unterstrich das Motto.

Der Pfarrgemeinderat war durch Margareta Hofmann vertreten. Sie bedankte sich bei den Kindern für die Mitwirkung bei den Gottesdiensten und beim Krippenspiel. „Eure Teilnahme hat unsere Gottesdienste froh und glücklich gemacht“, wandte sie sich an die Kinder.

Den Katecheten sprach sie ihren Dank für die Hilfe bei der Unterweisung aus. Bei dem Lied „Vergiss es nie“, gespielt und gesungen von der Band Kristall, stellten sich die Kinder zum Auszug auf – nun als vollwertige Gemeindemitglieder.

Kommunionkinder in Mariä Verkündigung: Finn Kaibel, Loris Walter, Giuliana Bava, Sabrina Marciniak, Leandro Schott, Valeria Graz, Henry Gräff, Paula Bauer, Emma Wagner, Bozina Dukic, Joram Kugathas, Patrik Kotarsky, Filip Kwiecin, Madita Neuthringer, Anna von Allwörden, Magda Drögemüller, Anna Heldmann, Alessio Saitta, Chiara Saitta, Luisa Wetzel, Annina Geier, Emilia Stumpf, Alessio Klug.

Auch in der Pfarrei St. Michael Hofheim drehte sich alles um den feierlichen Erstkommunionsgottesdienst, der in der Balthasar-Neumann-Kirche gefeiert wurde. Mit Musik des evangelischen Posaunenchors zogen die Kommunionkinder, Ministranten und Pfarrer Adam Malczyk in die Pfarrkirche ein. Für die musikalische Mitgestaltung im Gottesdienst sorgte die Musikgruppe „Spirit“. Am späten Nachmittag fand noch ein Dankgottesdienst mit Weihe und sakramentalem Segen statt, ein weiterer Dankgottesdienst mit Segnung der liturgischen Geschenke beginnt am heutigen Montag um 10 Uhr. sto/fh

© Südhessen Morgen, Montag, 09.04.2018