Sicher im Netz unterwegs

Anzeige

Hüttenfeld.„Ich denke, das wird heute ein spannender Tag“, verkündete Schulleiterin Karin Böttger beim Eltern-Kind-Nachmittag an der Seehofschule in Hüttenfeld. An diesem Tag drehte sich alles um das „Internet-Abc“, also den sicheren Umgang mit Medien. Um die Eltern und Kinder der dritten Klassen aufzuklären, war Sabine Eder von der Organisation Blickwechsel zu Besuch. Gemeinsam mit den Lehrkräften Caroline Schmitt und Kristine Vick, die den Computerunterricht für die dritten Klassen leiten, gestaltete die Pädagogin das Programm.

Eltern lernen von Kindern

Seit fünf Jahren haben Schulen die Möglichkeit, „Internet-Abc“-Schule zu werden und für jeweils ein Jahr das zugehörige Siegel zu erhalten. Diese Auszeichnung erhielt die Seehofschule im vergangenen Jahr zum ersten Mal. Neben Fortbildungen für die Lehrkräfte gehören auch Angebote für die Eltern dazu. Im vergangenen Jahr fand ein Elternabend zum sicheren Umgang mit dem Internet statt.

Dieses Mal veranstaltete die Grundschule den Nachmittag, an dem auch die Kinder teilnehmen sollten. Spielerisch stieg Sabine Eder in das Thema ein. Auf welchen Endgeräten nutzen die Kleinen das Internet? Welche Seiten besuchen sie? Bei der Bedienung eines Smartphones konnten die Eltern sogar einiges von ihrem Nachwuchs lernen.