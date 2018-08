Sichere Varianten des Zahlens

Lampertheim.Einkaufen im Internet – ist das auch was für ältere Menschen? Herbert Tiefel, Mitglied des Seniorenbeirates, hatte Benjamin Müller von der Sparkassen-Finanzgruppe-Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ zum Thema „Online-Geschäfte“ in die Cafeteria der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule eingeladen. Ältere Leute hätten manchmal Angst, Dinge wie das Online-Banking auszuprobieren, erklärte die Seniorenbeiratsvorsitzende Gerlinde Hellmuth. Aber durch fachmännische Tipps könne ihnen ihre Furcht genommen werden.

Der Mitarbeiter des Sparkassenberatungsdienstes warnte allerdings vor Betrügereien im Internet. Denn im Netz lauerten Gefahren. Vor allem dann, wenn man die Risiken nicht kenne. Deshalb erklärte Müller den Zuhörenden, wo die Gefahren lauerten und wie sie sich schützen können, damit sie bei Online-Geschäften auf der sicheren Seite seien.

Müller fragte die Zuhörer, mit welchen Diensten sie im Internet „unterwegs“ seien und wie oft sie am Tag das Internet nutzen. Von den Senioren wurden nützliche Internetdienste aufgezählt, wie E-Mail, Navigationssysteme, Facebook und Reiseportale. Das Internet sei aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken.

Warnung vor unbekannten Mails

„Haben Sie eine E-Mail-Nachricht von einem unbekannten Absender in Ihrem Postfach und können Sie die Nachricht nicht jemandem zuordnen, dann nicht öffnen, sondern löschen“, bekräftigte der Sparkassenberater. Einige Senioren betreiben auch Online-Banking. Wenn sie ihre Bankgeschäfte online abwickeln, benutzten sie TAN-Verfahren, erklärten sie: Mit diesen Transaktionsnummern gebe der Nutzer beim Online-Banking Überweisungen von ihrem Konto frei. Zum Beispiel werden die Einmalkennworte von den Kreditinstituten als Kurznachricht verschickt. Hierbei kommt oft ein Handy zum Einsatz. Immer mehr werde dies zum Dreh- und Angelpunkt, so Müller, und bringe als Smartphone Internet in den Alltag.

Um sich vor einer Abzocke beim Einkauf in einem Online-Shop zu schützen, sollten sich die Senioren vergewissern, dass der Laden seriös ist und ein Impressum hat. Sei das nicht vorhanden: „Finger weg.“

Der Fachmann machte Vorschläge für sichere Passwortvarianten und betonte, dass für jede Anwendung ein eigenes Passwort verwendet werden sollte. „Unter www.sicher-im-netz.de ist eine Passwortkarte ersichtlich, die auch bestellt werden kann“, erläuterte er. Müller zählte die Top Ten auf, wie die Zahlenfolge „123456“ und erklärte auf das Lachen hin: „Das ist kein Witz.“ Beim Bezahlen im Internet sollte der Nutzer keine Sofortüberweisungen tätigen. Sicher und bequem sei das Bezahlen per Rechnung oder mit Bezahldiensten wie PayPal, paydirekt und mit Kreditkarten. roi

Info: Weitere Tipps unter sicher-im-netz.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018