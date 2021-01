Sicherheit und Ordnung wichtig

Lampertheim.Dass sie sich um die Ordnung und Sicherheit in der Stadt sorgen, hätte man von einer Ökopartei vielleicht nicht unbedingt erwartet. Doch genau diesem Punkt räumen die Lampertheimer Grünen auf ihrer politischen Agenda einen oberen Platz ein – und begegnen damit einem Vorurteil. In der zurückliegenden Legislaturperiode haben sie zwei zusätzliche Stellen für den Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung gefordert.

Dies deshalb, da ihnen der Vandalismus auf Spielplätzen und in der Natur sowie das „Chaosparken“ in der Innenstadt ein trübes Bild von einem Teil dieser Gesellschaft vermittelt. Denn wer leide unter diesen Verhaltensweisen am ehesten? Kinder, Fußgänger, Radfahrer. Und damit sind die Grünen wieder bei ihrer Klientel, weswegen sie eine Stärkung der Stadtpolizei nach wie vor fordern. Allerdings habe die jüngste Organisationsprüfung ergeben, dass der Fachbereich nicht unbedingt durch zusätzliches – und damit kaum bezahlbares – Personal aufgestockt werden müsse. Vielmehr seien die Außeneinsätze effektiver zu koordinieren.

Dabei wollen die Grünen nicht die „Platzwarte“ Lampertheims spielen. Aber dass Regeln, die einst als selbstverständlich galten, heute selbstverständlich gebrochen würden, wie Spitzenkandidat Gregor Simon im Gespräch anmerkt, ist ihnen ein Dorn im Auge. Eine deutlichere Präsenz der Lampertheimer Stadtpolizei fordert Iris Henkelmann etwa auch vor den von Autoverkehr umstürmten Schulen. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021