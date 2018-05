Sie fliegen und krabbeln wieder

Anzeige

Lampertheim.„In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er.“ Wilhelm Buschs Beschreibung des Maikäfer-Schwärmflugs trifft auch in diesen Tagen zu. Denn in den Wäldern rund um Lampertheim summt und brummt es vernehmlich, und auch Gartenbesitzer kriegen Besuch vom gefräßigen Grünhäcksler.

Es ist der Höhepunkt des diesjährigen Maikäferflugjahrs in Hessen. In anderen Teilen Deutschlands schlüpfen die Käferstämme erst im kommenden Jahr, wie Lampertheims Forstamtsleiter Ralf Schepp zu berichten weiß. Doch von Darmstadt bis zum Käfertaler Wald gilt als verlässliche Grundregel: Das Jahr einer Fußball-Weltmeisterschaft ist auch die Hauptflugzeit der hessischen Brummer. Bis in Russland das erste Spiel angepfiffen wird, sind die Käfer freilich wieder verschwunden. Nach der Maikäferhochzeit in diesen Tagen rechnet Ralf Schepp damit, dass die Invasion der Insekten Ende kommender Woche wieder abflauen wird.

Die durch den hohen Wasserverbrauch der Frankfurter Region abgesenkten Grundwasserspiegel, trockene Böden sowie vergleichsweise milde Temperaturen und hohe Sonneneinstrahlungen bilden den idealen Nährboden für ein erkleckliches Larvenwachstum. Nicht etwa in den Baumkronen, sondern bereits im Boden richten die Insekten während ihrer vierjährigen Reifezeit die größten Schäden an. Auf die Baumwurzeln haben es die nimmersatten Engerlinge abgesehen. Zwar können die Forstleute während der Wachstumsphase Stichproben im Boden machen und Aussagen über die Dichte des Befalls treffen. Doch wie hoch die Schäden an den Bäumen tatsächlich sein werden, lässt sich in der Regel erst in den Jahren nach dem Maikäferbefall feststellen. Dann nämlich, wenn Bäume – als gefährdet gelten vor allem Alteichen – absterben.