Sie konnten den Mördern nicht entkommen

Lampertheim.Es ist ein eiskalter, klarer Nachmittag. Im Gehweg der Wilhelmstraße glänzen fünf Tafeln aus poliertem Messing in der Februarsonne. Fünf Namen, fünf Schicksale. Einer von ihnen ist Sally Frank. Verfolgt und entrechtet. Flucht 1938 nach Frankreich. Interniert, 1943 von den Nazis deportiert. Ermordet in Auschwitz. Todestag ungeklärt.

Es sind mehr als nur fünf Namen, die der Künstler Gunter Demnig in der Wilhelmstraße 67 in den Boden einlässt. Die sogenannten Stolpersteine erzählen die tragische Leidensgeschichte einer jüdischen Familie mitten aus Lampertheim, die hier jahrhundertelang zuhause war. Sally Frank lebte mit seiner Mutter Berta an diesem Ort. Beide überlebten die NS-Herrschaft nicht. Auch Sallys Schwester und deren Sohn Werner konnten den Mördern nicht entkommen. Einzig Hans Frank, dem jüngsten Sprössling der Familie, gelang die Flucht über Holland in die Vereinigten Staaten. Und das wohl nur deshalb, weil er seit seiner Geburt in verschiedenen Kinderheimen leben musste.

Eine Familie in New York City adoptierte den Flüchtling, heute lebt der 87-Jährige im US-Bundesstaat Ohio. Seine Tochter Lyenne Ravas war zur Stolpersteinverlegung mit ihren zwei Söhnen nach Lampertheim gereist. Gemeinsam hatten sie in den vergangenen 30 Jahren in mühevoller Kleinarbeit die Familiengeschichte aufgearbeitet.

Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert

Im Rathaus verliest die Frau, empfangen von zahlreichen Amts- und Würdenträgern, einen Brief ihres Vaters Hans Frank. Darin dankt der einzige Überlebende aus der Familie allen voran Stadtarchivar Hubert Simon, dem verstorbenen Ehrenbürger Heinrich Karb und den Autoren Karl Klemm und Volker Ochs für ihre Zusammenarbeit.

Denn die Wurzeln von Hans Frank in der Spargelstadt reichen mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Großvater Moritz hatte im Ersten Weltkrieg noch sein Leben für das Kaiserreich gegeben, erlag in einem Militärlazarett 1919 seinen Verletzungen. Gerade einmal 24 Jahre später starben seine Frau, seine Tochter und sein Enkelsohn durch die Hände der Nationalsozialisten. Weil sie ihnen nicht mehr deutsch genug waren. Ein Paradoxon, das an Tragik nicht zu überbieten ist – und deshalb stellvertretend für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland steht. Der Sohn der Familie, Sally, floh zwar nach Frankreich und schloss sich dort wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen der Armee und später wohl auch der Résistance an. Das Vichy-Regime in der unbesetzten Zone lieferte ihn aber nach der Niederlage an die Gestapo aus.

Hans Frank hat an all diese Dinge keine Erinnerung mehr. Als er 1954 für die US-Army in Vaihingen stationiert war, habe er nur gewusst, „dass ich in Deutschland geboren wurde“. Lediglich traumatische Erinnerungen an die Reichspogromnacht als Sechsjähriger verfolgten ihn noch. Umso dankbarer ist er heute dem Künstler Gunter Demnig und der Stadt Lampertheim, dass die Namen nun einen festen und sichtbaren Platz haben. Es sei die Aufgabe des 21. Jahrhunderts, diese Ereignisse niemals zu vergessen. „Falls sie vergessen oder ignoriert werden, wird sich die Geschichte wiederholen“, mahnt der Überlebende in seinem Brief. Wie schnell sich die Dinge ändern können, zeigt die Geschichte seiner Vorfahren. ksm

