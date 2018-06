„Sie sind ein Vorbild für alle!“

Anzeige

LAMPERTHEIM.53 Jahre ist es nun her, dass ihr Sohn Thomas in Mannheim auf die Welt kam. Auch heute noch ruft die Erinnerung an den Tag Freude in Elke Guschwa hervor und zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht. Es war aber auch der Tag, der die junge Familie vor große Herausforderungen stellte, Lebensplanung und -träume der damals 19-jährigen Mutter von heute auf morgen über den Haufen warf.

Denn bei der Geburt des kleinen Thomas stellten die Ärzte einen frühkindlichen Hirnschaden aufgrund von Sauerstoffmangel fest, wenig später wurde auch ein frühkindlicher Autismus, das sogenannte Kanner-Syndrom, festgestellt. Das macht sich durch geistige, sprachliche und motorische Entwicklungsstörungen bemerkbar. Thomas kann laufen, aber kaum verständlich sprechen, auch seine Feinmotorik ist eingeschränkt. So kann er nicht selbstständig essen oder trinken.

Wofür erhält man einen Verdienstorden? Der Verdienstorden wird vom Bundespräsidenten an in- und ausländische Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, zum Beispiel im sozialen und karitativen Bereich. Er ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Eine finanzielle Zuwendung ist mit der Verleihung des Verdienstordens nicht verbunden. Als Erstauszeichnung wird im Allgemeinen die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Als weitere Ausführungen folgen das Verdienstkreuz 1. Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, das Großkreuz und die Sonderstufe des Großkreuzes. Mit seinen Ordensverleihungen möchte der Bundespräsident die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf hervorragende Leistungen lenken, denen er für das Gemeinwesen besondere Bedeutung beimisst. Wie auf der Homepage des Bundespräsidenten zu lesen ist, sollen künftig noch häufiger Frauen ausgezeichnet und junge Menschen verstärkt berücksichtigt werden. Jeder kann die Verleihung des Verdienstordens an einen anderen anregen. lex

Von da an war für Vater und Mutter klar, dass ihr Sohn viel Zuwendung, Betreuung und auch Pflege benötigt. Ihn in ein Pflegeheim abzugeben, kam für Elke und Max Guschwa nie in Frage. Stattdessen haben sie ihr Leben grundlegend umgekrempelt, die Pflege ihres Sohnes zu ihrem Lebensinhalt gemacht – und das seit über fünf Jahrzehnten.