„Sie wollen nicht bekaspert werden“

Lampertheim.Wie ist Demenz erkennbar? Wie können die Familie und die Betroffenen selbst damit umgehen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Sozialpädagogin und Gerontologin Gabriela Mohr aus Frankenthal im Marienkrankenhaus. Mit Humor, Witz und zahlreichen praktischen Beispielen aus dem allgemeinen Alltag gab die Referentin Ratschläge, wie das Leben mit Demenz funktionieren kann.

Um die Gehirnleistungen im Laufe eines menschlichen Lebens darzustellen, nutzte Mohr einen Luftballon – denn diese Leistungen können wie Luft aus dem Ballon entweichen. Die Cafeteria des Marienkrankenhauses war fast bis auf den letzten Platz gefüllt, so groß war das Interesse. Im Anschluss konnten die Gäste Fragen stellen. Dabei wurde deutlich, dass Unwissenheit und Fehlverhalten im Umgang mit Erkrankten schnell zu Überforderung führt. Selbst in Pflegeheimen seien nicht immer entlastende Bedingungen vorzufinden.

„Oft stehen Angehörige vor dem Dementen wie das Kaninchen vor der Schlange und haben Angst, etwas falsch zu machen.“ Mohr betonte: „Demente wollen nicht bekaspert werden, sie brauchen nur eine ganz normale stressfreie Aufmerksamkeit.“ Statt Schnickschnack wie Wassergeplätscher oder Windspiele nach Fengshui genügen laut Mohr die Möglichkeiten, draußen die lebendige Natur und Tiere beobachten zu können. Vor Reizüberflutungen in jeglicher Form sollten demente Menschen verschont werden.

Alte Film empfehlenswert

Statt aktuellem Fernsehen empfiehlt die Fachfrau alte Filme, die eine langsame Bildfolge haben und die Erkrankten nicht überfordern. Außerdem sei es extrem wichtig, ganz klar zu formulieren und nicht ausschweifend zu zählen. Aufgaben, die erfüllt werden sollen, müssten ritualisiert werden und mit deutlichen und eindeutigen Befehlen verbunden werden.

Mohr hatte Tipps zur Vorbeugung: „Ab 55 Jahren sollte jeder beginnen, feste Rituale einzuüben und sich an gewisse wichtige Regeln halten.“ Wichtig sei ausreichend Bewegung – möglichst an der frischen Luft. Wer gesund alt werden wolle, sollte viel laufen und lachen, nicht mit Liebe und Freude sparen und das Lernen nicht vernachlässigen. Sie riet vor allem dazu, Kontakt zu halten, nicht zu vereinsamen, denn dies fördere die Demenzerkrankung. „Es geht darum, die geistige Leistung stabil zu halten, und zwar kontinuierlich.“ Rituale müssten bis zum Automatismus eingeübt werden und zwar schon in einem Stadium, wo noch keine Erkrankung vorliegt.

Nicht in der Konzentration stören

Des Weiteren berichtete die Referentin aus ihrer täglichen Praxis am Institut für Soziale Kompetenz und Altersökonomie in Frankenthal und verdeutlichte die Empfehlungen durch zahlreiche unterhaltsam dargestellte Beispiele. „Stören Sie einen Dementen nicht in seiner Konzentration und in seinem aktuellen Fokus, sondern greifen Sie die Situation auf, um ihn in den Alltag einzubeziehen.“

Mohr wies aber auch darauf hin, dass es diagnostizierte Spezialformen von Demenz gibt, die nicht mit allgemeinen Verhaltenstechniken bewältigt werden können. Dennoch gelte, dass alle an Demenz Erkrankte eine sehr niedrige Stresstoleranz haben und darauf einzugehen sei. Hilfreich sei es, den Menschen die Gelegenheit zum stillen Beobachten einzuräumen und sie durch einfache Aufgaben in den Lebensalltag einzubinden. „Und vergessen Sie nicht: Demenz hat auch seine Vorteile“, gab Mohr, die vom Arbeitskreis für Demenz in Lampertheim eingeladen wurde, mit einem Augenzwinkern mit auf den Weg. hei

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019