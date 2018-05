Sieben auf einen Streich für E2

Anzeige

Lampertheim.Mit einer 2:3-Niederlage kehrte die A-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttelfeld vom Kreisliga-Gastspiel beim FSV Rimbach zurück. Den Gästen aus der Spargelstadt merkte man zu Beginn die Nervosität an. Rimbach bestimmte das Geschehen. Ein Schuss von Marcel Furgel rauschte in der zwölften Minute am rechten Winkel vorbei. Dann aber kamen die Hausherren auf, die in der 30. Minute in Führung gingen.

Kurz nach Wideranpfiff erwischte Rimbach die JSG auf dem falschen Fuß und erzielte das 2:0. Doch die JSG kämpfte sich zurück ins Spiel und erarbeitete sich einige gute Chancen. In der 65. Minute brachte Tim Gärtner die JSG auf 1:2 heran. Die Gäste hatten anschließend Oberwasser, bestimmten das Geschehen, zeigten aber Abschlussschwächen. Doch wie aus dem Nichts, genau in die Drangphase der JSG, schlüpfte doch ein Schuss durch und Rimbach stellte den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase warf die JSG noch mal alles nach vorne und konnte durch Marvin Neudecker auf 2:3 verkürzen.

Nach einem etwas mühseligen Beginn kam die D1 des TV Lampertheim in der Kreisliga A zu einem 3:1-Heimsieg über Starkenburgia Heppenheim. Die leichte Überlegenheit des TVL in der Anfangsphase dokumentierte das 1:0 in der 13. Minute: Tom Jäger erzielte den Führungstreffer für den TVL. Das 2:0 markierte Alessio Schott kurz vor dem Halbzeitpfiff. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzten die Kreisstädter zum 1:2. Der Gegner kam auf, es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende hatte der TVL, denn Tom Jäger gelang in der 42. Minute die Entscheidung. Nach einer schönen Kombination erzielte er das 3:1.