Lampertheim.Drei Jugendmannschaften des TV Lampertheim sollten zuletzt um Punkte spielen. Die mit Hüttenfeld kooperierende A-Jugend siegte in der Kreisliga am „grünen Tisch“ gegen die Gäste aus Lorsch, da die Klosterstädter keine spielfähige Mannschaft zusammen bekamen. Mit 3:0 ging die Begegnung an die JSG Lampertheim/Hüttenfeld. Das gleiche Bild bot sich den TVL-Verantwortlichen bei der B-Jugend, deren Gastgeber JFV Alsbach-Auerbach 3 ebenfalls kein spielfähiges Team zusammen bekam. Auch diese Partie ging mit 3:0-Toren kampflos an die „Turner“.

Das Auswärtsspiel der C-Jugend des TVL in der Kreisklasse eins beim SV Fürth entwickelte sich zu einem durchaus ansehnlichen und intensiven Duell zweier Mannschaften, die sich auf fußballerisch hohem Niveau lange Zeit neutralisierten. Nachdem Fürth die erste Großchance der Partie noch vergeben hatte, war es in der sechsten Minute so weit. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des TVL wurde zum 1:0 ausgenutzt.

Nach dem Seitenwechsel probierte Lampertheim alles, kam aber bis zu den aufregenden Schlussminuten zu keinen klaren Gelegenheiten. Dann verpasste der eingewechselte Marcel Mlynek eine Großchance zum Ausgleich. Zudem verhinderte der Torhüter von Fürth mit einer Glanztat ein Eigentor. Die gastgebenden Odenwälder nutzten einen der vielen Konter kurz vor dem Ende zum 2:0-Endstand. fh