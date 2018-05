Sieg für die Jüngsten

Anzeige

U14 mit starken Gegnerinnen

Einen Tag später spielte der weibliche Nachwuchs der U14 in der Bezirksliga gegen starke Gegnerinnen des GW Walldorf. Da die Nummer eins, Alisija Hercegovac, aufgrund einer Verletzung aussetzen musste, rückten Carlotta Wolf, Amelie Groß, Leonie Strauß und Nikola Nowakowska auf. In dieser Aufstellung traten sie ihren Kontrahentinnen entgegen. In den Einzeln dominierten die Mädchen aus Walldorf, und nur Nikola Nowakowska konnte ihr Spiel für sich entscheiden.

Im Doppel zeigten Carlotta Wolf und Leonie Stauß ihre Stärke und verwiesen ihre Gegnerinnen mit 6:4 und 6:0 in die Schranken. Das zweite Lampertheimer Doppel unterlag trotz eines hart umkämpften zweiten Satzes, was zum 2:4-Endstand führte. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.05.2018