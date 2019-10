Sieg für Fußballer der D1 in der Qualifikation der Kreisklasse

Lampertheim.Zu einem hart erkämpften 3:1-Sieg kamen die D1-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) in der Kreisklassenqualifikation beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim (Binowa). Die erste Torchance hatten die Hausherren gleich nach dem Anpfiff. TVL-Torwart Nico Schmitt konnte den Ball sicher über die Latte lenken. Danach kam der TVL besser ins Spiel. Bei einer Flanke von Tom Becker parallel zur Torlinie musste der gegnerische Torwart nachfassen. Eine schöne Ballstafette im Mittelfeld schloss Julian Kurpiers mit einem Torschuss zu zentral auf den Keeper ab. Kurpiers war es auch, der nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte mit einem satten Schuss das 1:0 für die Gäste erzielte. Danach begann die beste Phase des TVL in der ersten Halbzeit. Aber die Gastgeber hätten durchaus auch ausgleichen können. Mit einem 1:0 für den TVL ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte hatten die Lampertheimer den besseren Start. Lukas Krauth setzte sich auf der rechten Seite bis zur Torlinie durch, seine Flanke auf Tom Becker geriet jedoch etwas zu hoch. Immer wieder versuchten es die Hausherren mit hohen, weiten Bällen über die Verteidigung des TVL hinweg, die jedoch gewohnt sicher von Damian Bogusch organisiert war. Der Ausgleich fiel dann etwas glücklich, Nico Schmitt wurde nach einem erneuten hohen Ball von zwei Angreifern ausgespielt. Der TVL ging dann erneut in Führung, als sich Bruno Martinovic einen Ball in der gegnerischen Verteidigung erobern und diesen quer auf Tom Becker legen konnte, der ohne Probleme zum 1:2 einnetzten konnte. Ein dritter Flankenlauf von Jonas Volk brachte dann den entscheidenden Erfolg. Der Ball kam durch die Reihen zu Julian Kurpiers, der von links abzog und das 1:3 führte. Binowa versuchte zwar noch einiges, Nennenswertes war aber nicht mehr zu verzeichnen.

Es spielten: Nico Schmitt (im Tor), Lily Wunderlich, Felix Schönberg, Julian Kurpiers (2), Jonas Volk, Mehmet Bagci, Tom Becker (1), Maxim Graf, Bruno Martinovic, Damian Bogusch, Erik Engels, Arthur Geigert und Lukas Krauth. fh

