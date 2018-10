Sieg für Luftgewehrschützen

Hüttenfeld.Ihren vorletzten Rundenwettkampf in der Vorrunde schlossen die Hüttenfelder Luftgewehrschützen mit einem klaren Sieg gegen das Team des SV Reichenbach ab. Karina Hahl war mit 378 Ringen beste Schützin der Gastgeber im Sportpark „Am Hegwald“. Doch auch die Mannschaftskollegen zeigten durchaus gute Leistungen.

So traf Andreas Hermann, obwohl er einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich hatte, 371 Ringe. Katharina Wallisch konnte mit 369 Ringen zwar nicht ihr Leistungsvermögen ausspielen, war aber damit auch immer noch im Mannschaftsschnitt. Komplettiert wurde die Mannschaft von Cornelius Schürer mit 365 Ringen, der damit auf die anderen Schützen deutlich aufschließen konnte. Ersatzschütze Walter Ziegler, der seinen ersten Saisonwettkampf schoss, traf auf Anhieb 357 Ringe. Bei Helmut Günther ging es wieder ein wenig aufwärts, obwohl er mit 347 Ringen immer noch nicht sein Wunschergebnis erreicht hat.

Bestes Saisonergebnis

Das beste Ergebnis der Gäste aus dem Lautertal erzielte Christian Rausch, der von den Lichtverhältnissen auf dem Hüttenfelder Schießstand begeistert war, mit 378 Ringen. Allerdings war der Abstand zu den restlichen Mannschaftskollegen dann doch zu groß, um mit der Mannschaft zu punkten. Lena Baumunk erzielte trotz einer Erkältung noch 359 Ringe. Für Michael Hölzel wurden 356 Ringe ausgewertet, und Steven Hochgenug vervollständigte die Mannschaftsleistung mit 353 Ringen. Bei der Addition der Ergebnisse ergaben sich damit für die Hüttenfelder 1483 Ringe – ihr bestes Saisonergebnis – zu 1446 für die Odenwälder Schützen. Die Mannschaft der SG Hüttenfeld kann damit nach vier Wettkämpfen drei Siege auf ihrem Punktekonto verbuchen und belegt damit den zweiten Tabellenplatz.

Als nächstes sind nun wieder die Luftpistolenschützen an der Reihe. Beide Mannschaften treffen im kommenden Wettkampf am Mittwoch, 24. Oktober, auf den jeweiligen Tabellenführer. Die erste Mannschaft erwartet den SV Heppenheim, der sicherlich kein leichter Gegner wird. Die zweite Mannschaft wird beim SV Lorsch antreten, der in den bisherigen Wettkämpfen im Schnitt rund 50 Ringe mehr geschossen hat als die Hüttenfelder. Trotzdem wollen die Hüttenfelder sich möglichst teuer verkaufen und werden natürlich versuchen, zu Punkten zu kommen.

Der nächste Wettkampf der Gewehrschützen findet am Freitag, 2. November, statt. Das Team von Helmut Günther tritt dann beim SV „Hassia“ Fürth an und wird auch gegen den Tabellenvierten alles dransetzen, ihren zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. gün

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018