Sieg gegen den HC VfL Heppenheim

Hofheim.Die weibliche Handball-D-Jugend der HSG Ried hatte in ihrem ersten Heimspiel den HC VfL Heppenheim zu Gast und kam zu einem 21:14-Heimerfolg.

Von der ersten Minute an waren die Mädchen konzentriert bei der Sache. Es war ein temporeiches Spiel, in dem die Heppenheimerinnen zuerst flott aufspielten. Die Konsequenz war eine Auszeit von HSG-Trainerin Ariane Jordan, die Wirkung zeigte. Die Mädchen erzielten danach durch gute Spielzüge und schnelles, präzises Passspiel sehenswerte Tore und gingen mit einem 10:6 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte wirkten die Heppenheimerinnen stärker. Das hatte zur Folge, dass der Schiedsrichter häufiger Verwarnungen aussprechen musste, und der Spielfluss litt.

Die HSG Ried-Handball ließ sich dadurch nicht einschüchtern, sondern verstärkte ihren Angriff und überwand ein ums andere Mal die starke Torfrau der Gäste. Die Konzentration ließ nun doch etwas nach, was sich durch Ballverluste und Fehlpässe zeigte. Alles in allem war es ein spannendes und sehenswertes Spiel, das die Bezirksoberliga-Spielerinnen der HSG Ried Handball am Ende mit einem 21:14 für sich entschieden. Es spielten Joy M. Siakam, Johanna Singer (4), Sarah Saleh, Anna Degen (4), Leonie Diesterweg, Florine Jordan (6), Maria Firnkes, Samira Bernschein (7) und Jette Buck.

Das Spiel der männlichen C-Jugend gegen den TV Seeheim wurde kurzfristig abgesagt und mit zwei Punkten für die Riedhandballer gewertet. fh

