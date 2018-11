Sieg gegen Heppenheim

Hofheim.Mit 28:14-Toren gelang der weiblichen Handball-D-Jugend der HSG Ried ein überzeugender Auswärtssieg in Heppenheim. Dabei traten die von Ariane Jordan gecoachten Gäste mit nur acht Spielerinnen an.

In den ersten Minuten fiel es der HSG schwer, ins Spiel zu finden. Es schlichen sich Fehler und Ballverluste durch hastiges und unkonzentriertes Vorgehen ein. So entschied sich Ariane Jordan für ein frühes Timeout. Danach legte sich die Hektik, und die Mädchen verabschiedeten sich mit einem 7:11 in die Pause. Zurück im Spiel, war die Anspannung und Nervosität auf der Platte sowie auf der Tribüne groß. Im Angriff bauten die Gäste weiterhin Druck auf und erzielten durch schnelle Gegenstöße immer wieder Tore. Die Abwehr sowie die konstant gute Torfrau Joy Siakam konnten die zahlreichen Angriffe der Gastgeber stoppen oder zumindest entschärfen. Mit einer insgesamt starken Mannschaftsleistung schaffte es die HSG Ried, sich weiter abzusetzen.

Es spielten: Johann Singer (5 Tore), Sarah Saleh, Anna Degen (4), Leonie Diesterweg, Florine Jordan (8), Allegra Saglimbene (1), Samira Bernschein (10) und Joy Siakam. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018